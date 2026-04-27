Lía Gómez 27 ABR 2026 - 14:08h.

Ruby Perman crea diseños en los que elabora los atuendos de celebridades con comida.

El arte de debatir si la gastronomía es arte

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Si uno piensa en una vestimenta elaborada con comida… Claramente se le viene a la cabeza el mítico vestido con el que Lady Gaga apareció en los MTV Video Music Awards del año 2010. Aquella pieza, diseñada por Franc Fernandez y estilizada por Nicola Formichetti, estaba confeccionada con carne de res cruda y obviamente dio la vuelta al mundo. Pero lo cierto es que también fue fuente de inspiración para muchos, más allá del mundo de la moda.

Tanto es así que ahora se ha popularizado entre las redes lo que hace Ruby Perman, una diseñadora gráfica de Los Ángeles, California, que durante la pandemia junto su profesión, su pasión por la comida y su amor por la moda para crear una serie de obras de arte que se han popularizado gracias a las redes sociales en las que, efectivamente, al más puro estilo Lady Gaga, recrea los atuendos de famosos, desde actores, cantantes o artistas… ¡con comida!

Una idea que surge durante la Covid

Cuando en 2020 la pandemia estalló a nivel mundial, las celebrities tuvieron que decir adiós a las alfombras rojas por un tiempo. Fue ahí donde Perman, amante de estas minipasarelas, comenzó a elaborar su propio desfile de famosos de una forma muy creativa: con comida.

“Pensé en traer la alfombra roja a mi cocina. Simplemente creo que los vestidos de las celebridades son como obras de arte”, reconoció la propia artista a medios estadounidenses. Y así fue como empezó todo.

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Una foto y un plato blanco

Lo primero que hace es buscar la foto del famoso que considere, la coloca sobre un plato blanco y listo… Y empieza a crear. Que si un poco de pan, trozos de kiwi, frutos secos, fideos, pasta… Lo que sea. Cualquier alimento que tenga por su cocina y que le permita recrear el traje o vestido que luce esa celebrity elegida.

Aproximadamente tarda unas dos horas por cada elaboración la cual graba en todo su proceso. Y luego le tiene que echar otras seis para editar ese vídeo y que pueda ver la luz en sus redes sociales. De hecho, así fue como empezó: con una vestimenta de la actriz Jennifer Lawrence, la cual elaboró… ¡con una granada! Y aquel vídeo en TikTok se hizo tan viral, que las más de 2 millones de visualizaciones que obtuvo, y el millón de seguidores que ganó la impulsó a seguir creando este tipo de diseños.

El ingenio para elevar su obra

Y si ya de por sí destacaba con sus creaciones… cuando empezó a denominarlas haciendo juegos de palabras con los nombres de los famosos y los alimentos que usaba para elaborar sus atuendos, todavía la impulsó aún más. De ahí que se pueda encontrar a Bread Pitt (un Brad Pitt cuyo traje está elaborado con pan -bread en inglés-), Kevin Bacon (sobra decir que en este no tuvo ni que hacer juego de palabras) y Egg Sheeran, para el atuendo con huevo del cantante Edd Sheeran. Una forma ingeniosa e innovadora para elevar el arte y el diseño… y eso sí, sin desperdiciar luego la comida, que según asegura la artista, luego se acaba comiendo su obra.