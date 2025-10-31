Daniel Brito 31 OCT 2025 - 09:55h.

La artista inició su semana en la ciudad condal con una visita para degustar la cocina de Disfrutar, mejor restaurante del mundo en 2024

Lady Gaga ha regresado a Espala con su gira ‘The Mayhem Ball’ con tres conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esta noche será su último show en la capital catalana, donde además de ofrecer un espectáculo a la altura también se ha tomado varios momentos de relax para estar completamente preparada para las dos horas y media que dura cada uno de sus conciertos. De esta manera, la cantante aprovechó uno de sus momentos libres para irse a comer a uno de los mejores restaurantes del mundo.

La artista, nada más llegar a Barcelona, optó por una comida el pasado lunes en el restaurante con tres estrellas Michelin Disfrutar (carrer de Villarroel, 163). Lady Gaga acudió al restaurante de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas en el secretismo más absoluto, ya que poca gente sabía de su visita, sus acompañantes y los tres chefs al frente del local, que según El Periódico el equipo de la artista les había avisado de que la reserva era para ella.

Gaga visitó Disfrutar junto a tres acompañantes con toda la discreción que se puede ofrecer siendo Lady Gaga, ya que fue vista por algunas cámaras bajándose del coche que la llevó hasta la puerta del restaurante para deleitar su paladar antes de comenzar sus conciertos en Barcelona.

Según medios como La Vanguardia, la cantante y sus acompañantes disfrutaron de la Mesa Viva, la experiencia más exclusiva de Disfrutar, que fue elegido en 2024 el mejor restaurante del mundo por la lista The World’s Best 50 Restaurants.

Así es la Mesa Viva de Disfrutar

La Mesa Viva de la que Gaga y sus acompañantes disfrutaron se trata de una propuesta de Merche Alcalá, diseñadora y propietaria del estudio de diseño MA de Barcelona que ha trabajado con Castro, Xatruch y Casañas para ofrecer una experiencia totalmente diferente y novedosa. Este espacio se ubica en la cocina de I+D del restaurante, en la planta -1.

“Este proyecto da vida a la mesa y la hace partícipe de la experiencia gastronómica, que solo se puede realizar en este espacio”, explican en la web sobre este espacio privado y exclusivo que está pensado para un mínimo de 4 personas y un máximo de 6. “El menú ofrecido es único para la mesa completa, adaptándose a alergias, intolerancias y preferencias del comensal bajo petición previa”, señalan desde el restaurante.

Para disfrutar de este espacio y de la experiencia es necesario reservar con antelación, tal y como hizo el equipo de la artista con un nombre falso para ser lo más discretos posible. Su precio actual es de 440 euros por persona, aunque si se desea acompañar la experiencia con el maridaje de vinos (que no incluye agua, refresco, cócteles, cafés o copas) se sumarán 170 euros por persona.