La sandía que más sabe: el sabor del verano nace en el sur de Europa

telecinco.es 05 MAY 2026 - 13:47h.

Coexphal presentó en el Salón Gourmets la campaña “La Primera Sandía Europea”, poniendo en valor la producción de Almería

La sandía europea se posiciona como un referente de calidad, sabor e innovación agrícola

Con nuevas variedades y presencia internacional, la sandía se consolida como una fruta versátil, saludable y muy presente en el verano europeo.

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La sandía que más sabe: el sabor del verano explicado desde el origen

Con la llegada del buen tiempo hay un sabor que marca el inicio del verano: el de la sandía. Pero no se trata de cualquier sandía, sino de la primera sandía europea de la temporada, cultivada en los invernaderos solares del sureste español, especialmente en Almería y Granada. Un producto que no solo destaca por su sabor, sino también por todo el trabajo, la innovación y la experiencia que hay detrás.

Hace unos días, Coexphal, la asociación de productores de frutas y hortalizas de Almería, presentó en el Salón Gourmets la campaña “La Primera Sandía Europea”, poniendo en valor precisamente este origen y el papel clave de la provincia en el inicio de la temporada.

En estas zonas, las condiciones son únicas: más de 3.000 horas de sol al año, un clima privilegiado y décadas de conocimiento agrícola. Todo ello permite obtener una fruta dulce, jugosa y con una calidad que la convierte en uno de los grandes símbolos del verano. Bajo el lema “La que más sabe”, esta campaña pone en valor no solo el producto, sino también a todo un sector que lo hace posible.

Detrás de esta sandía hay años de investigación y desarrollo. La colaboración entre productores y casas de semillas ha permitido mejorar la experiencia del consumidor sin perder la esencia del sabor tradicional. Hoy existen diferentes variedades: sandías negras, rayadas, amarillas, naranjas o incluso mini, adaptadas a distintos consumidores y estilos de vida.

Pero si algo ha cambiado en los últimos años es la forma de entender este producto. La sandía ha pasado de ser una fruta tradicional a un alimento mucho más versátil y tecnológico de lo que parece. Su desarrollo puede llevar entre 10 y 25 años, y su evolución ha sido tal que incluso se puede decir que hay más tecnología en una sandía que en un teléfono móvil, debido a todo el trabajo de mejora que hay detrás.

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Además, su consumo ya no se limita al hogar o a momentos concretos. Es una fruta pensada para compartir, presente en reuniones familiares, en la playa o en cualquier momento del verano. Y ese carácter social es parte de su identidad: es una fruta que, como se dice, “hace amigos”.

España, además, juega un papel clave en su producción y exportación. La sandía española viaja por toda Europa, especialmente a Alemania, Francia, Italia, Holanda o Reino Unido, llevando consigo no solo sabor, sino también la imagen de un producto saludable, sostenible y de calidad.

En definitiva, la sandía se ha convertido en mucho más que una fruta de temporada. Es el resultado de décadas de innovación, tradición y compromiso con el consumidor. Un producto que simboliza el verano, pero también el esfuerzo de un sector que trabaja para que cada bocado mantenga intacta una promesa muy clara: la que más sabe.