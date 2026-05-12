Lía Gómez 12 MAY 2026 - 13:26h.

El especialista explica cómo exponerse unos minutos al sol cada mañana puede ayudar a regular el hambre, mejorar el descanso y equilibrar el metabolismo

¿Funciona el agua con limón en ayunas? El consejo de Boticaria García

Compartir







Controlar el apetito, tener más energía durante el día y dormir mejor no siempre depende de dietas imposibles ni de suplementos milagrosos. A veces, según el médico Manuel Viso, la clave está en algo mucho más simple (y que, además, es completamente gratis): exponerse a la luz solar por la mañana. Y es que el especialista en urgencias y hematología, muy viral con sus vídeos con consejos en las redes sociales, ha explicado recientemente cómo un gesto tan cotidiano como recibir entre 10 y 15 minutos de luz natural a primera hora del día puede tener efectos directos sobre el metabolismo, las hormonas relacionadas con el hambre y el estado de ánimo. Y lo hace con una frase contundente: “Es una de las medicinas más importantes para el ser humano”.

Lejos de hablar de soluciones rápidas o dietas extremas, el médico insiste en la importancia de recuperar hábitos básicos que ayuden a sincronizar correctamente el organismo.

La luz solar y el control del apetito

Según explica Manuel Viso, la exposición a la luz solar durante las primeras horas del día actúa como una especie de regulador natural del reloj biológico. De los ritmos circadianos. Ese contacto con la luz ayuda a modular hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad, especialmente la grelina y la leptina. Es decir, influye directamente en cómo el cuerpo percibe el apetito a lo largo de la jornada.

Además, el médico asegura que esta rutina también contribuye a estabilizar los niveles de glucosa y cortisol, dos factores estrechamente ligados al metabolismo y a la sensación de energía durante el día. “Bloquea tu melatonina porque te está señalando que es la hora de vigilia”, explica el especialista al hablar de cómo la luz natural ayuda al cuerpo a activarse correctamente por la mañana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mucho más que vitamina D

Aunque normalmente la exposición al sol suele asociarse únicamente con la vitamina D, el doctor insiste en que sus beneficios van mucho más allá. Según explica, mantener una relación equilibrada con la luz solar puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, regular el sueño y reducir esa sensación constante de cansancio con la que muchas personas arrancan el día.

De hecho, uno de los problemas actuales, según numerosos expertos en salud, es precisamente el exceso de tiempo que pasamos encerrados y expuestos únicamente a pantallas y luz artificial. En ese sentido, Manuel Viso defiende que pequeños hábitos sostenibles tienen mucho más impacto real sobre la salud que muchas soluciones milagro que circulan por redes sociales.

Cómo incorporar este hábito a la rutina

La recomendación del médico es sencilla: dedicar entre 10 y 15 minutos cada mañana a recibir luz natural. No hace falta tumbarse al sol ni realizar nada complejo. Un pequeño paseo, caminar un par de calles o simplemente salir unos minutos al exterior puede ser suficiente. Lo importante, explica, es hacerlo durante las primeras horas del día, cuando el organismo utiliza esa señal lumínica para sincronizar correctamente el ritmo circadiano.

Además, insiste en que no se trata de exponerse al sol de forma excesiva, sino de recuperar una relación natural y saludable con la luz solar dentro de la rutina diaria. El mensaje de Manuel Viso encaja además con una idea que suele repetir en muchas de sus intervenciones: la salud no depende de cambios radicales, sino de pequeños hábitos sostenibles mantenidos en el tiempo.