Jesús Rojas 16 JUN 2026 - 08:00h.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Tapa y hemos decidido celebrarlo con el equipo de Grupo Barbillón, que nos recomienda nueve tapas con las que siempre vas a acertar este verano

12 tapas que te recuerdan lo bello que es vivir

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Aunque en nuestro país tenemos la suerte de disfrutar de estas sabrosas elaboraciones en miniatura cualquier día del año, alguien ha decidido que había que fijar una fecha para celebrar el Día Mundial de la Tapa. Y ese día es hoy, 16 de junio. Así que te vamos a proponer acercarnos juntos a una barra para poner en valor una de las tradiciones sociales más arraigadas en España.

Concretamente, nos vamos a acercar a varias de las que el Grupo Barbillón pone a disposición de los madrileños -también abrieron un beach club en Marbella- a través de las marcas Barbillón, Bareto, Gamberro, Ó Terraza y Giardino Grand Café. Y no te preocupes si eres demasiado tradicional o, por el contrario, atrevido, porque en la selección se incluyen tantos opciones clásicas como otras que no te esperas (a no ser que ya hayas pasado por alguno de estos concurridos locales).

Pero antes, dejemos que Curro Sánchez del Amo nos cuente cómo de importante son las tapas dentro de sus diferentes conceptos: "Siempre hemos entendido la tapa como mucho más que un formato. Es una forma de compartir, de reunirse alrededor de una mesa, de reivindicar una barra y de descubrir distintos sabores en un mismo momento. Por eso, de una manera u otra, está presente en todos nuestros locales. En marcas como Bareto o Gamberro ocupa un lugar central, pero también forma parte de la experiencia en restaurantes como Barbillón, Giardino o Ó Terraza, donde tienen cada vez más protagonismo. Al final, la tapa conecta con una forma muy nuestra de disfrutar la gastronomía que sigue estando cada vez más vigente: más social, más dinámica y ligada al placer de compartir y disfrutar".

6 tapas clásicas

Gilda

Pocas tapas tan sencillas y agradecidas como una gilda. Ya sea la clásica de boquerón, la de matrimonio (anchoa y boquerón)... Pero también versiones más atrevidas como la de cecina y queso o la de pulpo con boquerón y anchoa. Si decides ir a disfrutarlas a Bareto debes saber que se acompañan con unas crujientes patatas fritas que elaboran exclusivamente para ellos.

Ensaladilla rusa

A nosotros nos gustan todas, pero en este caso te vamos a proponer la receta que ha llevado a la fama a la madre de Curro. Nos referimos a su ensaladilla con gambita de cristal frita, que le da ese punto crujiente a una elaboración cuyo secreto radica en chafar bien la patata y en no escatimar con los huevos. Si quieres replicarla, la puedes encontrar en Bareto, Barbillón o, en su versión más canalla, en Gamberro.

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Bocata de chipis

Otro imprescindible del divertido concepto que cuenta con siete locales distribuidos por toda la Comunidad de Madrid. Se trata de una versión muy mejorada -con chipirones cocinados a la andaluza- del bocata de calamares de toda la vida. Cuando lo pruebes ya nunca más va a querer tomar los que sirven en todos esos bares del centro de la ciudad. Haznos caso.

Tortilla de patatas

No podía faltar en este humilde listado la, muy probablemente, tapa por excelencia. Y es que el pìncho de tortilla sigue siendo a día de hoy el aperitivo más deseado en toda España. Sobre todo cuando está hecho con cariño. Si eres de los que quieren la suya recién hecha y en formato individual, Bareto es tu sitio. Además, la puedes pedir con y sin cebolla, y, por dos euros más, le puedes añadir jamón ibérico. ¿Quién da más?

Patatas bravas

Algo tendrá para ser una de las tapas más vendidas de Bareto desde su apertura. Más allá de sus patatas, que tienen el tamaño perfecto y están cocinadas como manda la tradición (crujientes por fuera y cremosas por dentro), lo realmente especial de esta receta es la salsa. Y aquí va el motivo: utilizan jamón a la hora de elaborarla, lo que le da un toque muy especial.

Ostra

No hace falta que sea un día especial para tener antojo de ostra, sobre todo si nos referimos a unas Guillardeau nº5 como las que podemos encontrar en Barbillón o Gamberro. Nos cuentan que son del calibre más pequeño del mercado, pero que concentran todo ese sabor yodado que es ideal para un aperitivo de verano. No existe bocado más elegante, sutil y refrescante.

3 Tapas para sorprender

Saäm de rejos con tartar de atún

Una vez lo pruebes, lo primero que vas a pensar es que quieres comerte otros cinco. Pero es mucho mejor dejar algo de hueco para el resto de tapas originales que te dejamos más abajo. Este saäm es perfecto si quieres sorprender a ese amigo amante de la cocina asiática y los sabores potentes. Los rejos están muy bien fritos y contrastan con esa frescura que le aportan el tartar de atún y la mayonesa de harissa. ¡La mezcla es de diez!

Colitas de gamba en tempura

La próxima parada nos lleva hasta Giardino Grand Café, que se encuentra dentro del Centro Comercial El Encinar. En realidad, no deja de ser un saäm con hojas de cilantro, hierbabuena y albahaca, que le dan ese puntito fresco. Del resto se encargan el aguacate y la mayonesa de chipotle, que funciona de maravilla con el crujiente de las colitas.

Gilda con carpaccio de lomo bajo y huevo de codorniz

Con una gilda empezamos y con una gilda terminamos. Aunque poco se parece la clásica a esta locura de bocado, básicamente porque en este caso te va a tocar trabajar un poco. Tendrás que enrollar la gilda con la carne de lomo bajo y rematar con el huevo de codorniz, que es el encargado de envolver todo el asunto. ¡Lo suyo es comérselo de una! Y sí, lo hemos comprobado y se puede.