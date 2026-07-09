Lía Gómez 09 JUL 2026 - 10:45h.

El especialista explica qué alimentos pueden interferir con algunos tratamientos habituales y por qué conviene consultar siempre con el médico o el farmacéutico.

Dos alimentos que están “destrozando tu salud”, según un cardiólogo

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La alimentación puede influir en el efecto de algunos medicamentos más de lo que muchas personas imaginan. Aunque la mayoría de tratamientos son seguros si se siguen las indicaciones del profesional sanitario, existen determinadas combinaciones con alimentos que pueden disminuir su eficacia o aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios.

Sobre ello ha querido alertar el cardiólogo Aurelio Rojas en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde repasa algunos de los casos más habituales y recuerda la importancia de consultar siempre con el médico antes de realizar cambios en la dieta cuando se está siguiendo un tratamiento. "Si estás tomando alguno de estos medicamentos, ten cuidado con estas comidas porque pueden dejar de hacerte efecto o incluso ocasionarte efectos adversos".

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Algunos antihipertensivos y los alimentos ricos en potasio

El primer grupo de medicamentos al que hace referencia son algunos de los utilizados para controlar la presión arterial. "En primer lugar, muy frecuente, algunos medicamentos para la tensión arterial como enalapril, ramipril, losartán, olmesartán, tienen la función de aumentar el nivel de potasio en sangre".

Según explica el especialista, esto obliga a prestar atención a determinados alimentos que también contienen grandes cantidades de este mineral. "Así que: cuidado con los frutos secos, las patatas, los plátanos, las espinacas, el atún en lata, la remolacha o las coles de Bruselas, al ser muy ricos en potasio pueden causar un exceso de este en el organismo, lo cual es muy peligroso, sobre todo para el corazón. Así que, consulta con tu médico para saber si tu tratamiento antihipertensivo es uno de estos". Eso no significa que estos alimentos deban eliminarse por completo de la dieta, sino que su consumo debe adaptarse a cada paciente y al tratamiento que esté siguiendo, siempre bajo supervisión médica.

El ibuprofeno y los refrescos, una mezcla a evitar

Otro de los avisos de Aurelio Rojas tiene que ver con uno de los antiinflamatorios más utilizados. "En segundo lugar, y cuidado con este, los medicamentos contra el dolor del tipo antiinflamatorio como el ibuprofeno no se deben mezclar con bebidas con gas, con refrescos, porque esto aumenta la concentración del medicamento y puede ser gravemente perjudicial para los riñones o tu corazón, sobre todo si estás enfermo o deshidratado o tienes fiebre". Por este motivo, recomienda evitar consumir este tipo de bebidas al mismo tiempo que se toma el medicamento, especialmente si existen problemas de salud previos o situaciones como fiebre o deshidratación.

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El momento de tomar los antibióticos también importa

Los lácteos son otro de los alimentos que pueden interferir con algunos tratamientos, especialmente con determinados antibióticos. Como explica el cardiólogo: "La leche o el yogur pueden dificultar la absorción de algunos medicamentos como los antibióticos. Por eso, si consumes algún lácteo, siempre es recomendable esperar aproximadamente dos horas para tomar el antibiótico y que pueda hacer su efecto correctamente". Separar la toma del medicamento y el consumo de estos alimentos puede favorecer que el tratamiento se absorba correctamente y alcance la eficacia esperada.

Los cítricos y algunos medicamentos para el colesterol

El último consejo está relacionado con los fármacos utilizados para reducir el colesterol, como las estatinas. "Y cuidado con este en último lugar, porque os pasa mucho, los cítricos, como la naranja, el limón, el pomelo o el kiwi, pueden alterar el efecto de los fármacos para reducir el colesterol, como las estatinas".

Según explica, esta combinación puede hacer que aumente la cantidad de medicamento presente en el organismo. "Esto puede causar un exceso del medicamento en la sangre y producirte efectos adversos como el dolor en los músculos o incluso dañarte el hígado. Por tanto, evita tomarlos justo a la vez".

Aunque estas situaciones no afectan a todos los pacientes por igual, el especialista insiste en que la mejor forma de evitar problemas es seguir siempre las indicaciones del médico o del farmacéutico y consultar cualquier duda relacionada con la alimentación durante el tratamiento. Cada medicamento tiene unas características específicas y no todos presentan las mismas interacciones con los alimentos.