Iván Fuente 23 SEP 2026 - 15:31h.

El afamado chef desvela las razones por las que debemos rallar el queso nosotros mismos

El truco de Berasategui, Dani García y José Andrés para que unas lentejas normales se conviertan en gourmet

Compartir







“Rallar tu propio queso no es postureo foodie, es ciencia pura”. Así de contundente se muestra el afamado chef Jordi Cruz a la hora de defender que rallemos el queso que queremos en lugar de comprar uno ya rallado para nuestras recetas. Este alegato, además de por cuestiones relacionadas con su sabor o su textura y una mejor aplicación en la cocina tiene que ver, según dice el cocinero, con el hecho de que a los quesos rallados que se venden incorporan una serie de productos para mejorar su textura y conservación que hacen que sean menos puros naturales. “Quizá no son malas para comer, pero sobran”, explica.

Según explica el televisivo cocinero en sus redes sociales, los quesos rallados comerciales incorporan "celulosas en polvo, almidones o fosfatos" que hacen que mejoren su aspecto al ser antiapelmazantes, es decir, hacen que el queso rallado esté más en polvo, menos grasoso, más seco y con una textura más fina y uniforme. Estos aditivos pueden modificar desde el sabor hasta sus propiedades a la hora de incorporarlo a nuestras recetas ya que se puede "fundir peor".

El consejo para rallar el queso en casa

Para evitar el uso de quesos rallados comerciales, el chef Jordi Cruz recomienda rallarlos por uno mismo en casa, justo antes de ser usados. Para ello, el cocinero catalán explica cómo podemos rallarlo en pocos segundos antes de que vayamos a utilizarlo.

Según explica, el primer paso es elegir un queso duro, que se pueda rallar con facilidad. Después, aconseja "cortarlo en dados y meterlo un rato al frigorífico para que se enfríe y esté lo más firme posible para que se ralle rápido y fino sin que se caliente en exceso con el roce al rallarlo". Dice, incluso, que se puede dejar "unos minutos en el congelador pero sin dejar que se congele".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una vez que está frío, lo echamos en la batidora y lo trituramos. “En pocos segunditos tenemos un queso rallado perfecto”, dice Juan Cruz en su video mientras explica que al rallar el queso nosotros mismos antes de utilizarlo vamos a lograr un sabor más real, con una textura más natural, grasosa y que se apelmaza, pero que mantiene todas las cualidades del queso que vamos a disfrutar. “Es importante que comas el queso que tú quieres comer, con la calidad que quieres y que no tenga nada que le sobre”, finaliza.