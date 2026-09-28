Redacción Gastro 28 SEP 2026 - 16:36h.

Desde 'Mange Quoi' consideran que esta pelea es necesaria y por eso no han dudado en aportar su granito de arena

Hoy han decidido llevar un curry vegano para que todos puedan compartir y disfrutar de este plato de comida

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El colectivo 'Mange Quoi' ha acudido a la Puerta del Sol para apoyar la acampada que lucha por los derechos de una vivienda digna. La lluvia ha sorprendido a los manifestantes que pasan su segundo día en el centro de Madrid y ellos han decidido llevar un plato de comida caliente para todos. Por suerte, están recibiendo chubasqueros para protegerse de las precipitaciones.

"Hoy hemos traído curry vegano para apoyar al sindicato. Queríamos dar de comer calentito a nuestras compañeras que están mojándose para luchar por nuestros derechos", afirma el colectivo.

"Creemos que es muy importante luchar desde cada uno de nuestros sectores", señala el colectivo

Desde 'Mange Quoi' consideran que esta pelea es necesaria y por eso no han dudado en aportar su granito de arena: "Estamos muy concienciados con las causas sociales. Creemos que es muy importante luchar desde cada uno de nuestros sectores. El nuestro es la gastronomía y la cultura y queremos apoyar desde nuestra parte como podemos".

Hoy han decidido llevar un curry vegano para que todos puedan compartir y disfrutar de este plato de comida sin complicaciones. "Tenemos un curry con verduras hecho a base de batata, patata, boniato y especias. No tiene lácteos ni gluten ni carne. Es vegano para que todo el mundo pueda compartirlo", explica el colectivo.

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"Vamos a intentar venir en un turno cada día", señalan

Para ayudar en la causa, hoy han acudido a dar la comida y lo más seguro es que vayan también mañana: "Vamos a intentar venir en un turno cada día. Hoy es la comida y lo más seguro es que mañana también. Hasta que no solucionen el problema de la vivienda estaremos aquí".

Una humanidad y una empatía que los acampados agradecen en medio de un día complicado por la lluvia. "Mañana traeremos lentejas para calentar los cuerpitos", dicen con una gran sonrisa. Sin duda, un acto reivindicativo que nace desde la cocina.