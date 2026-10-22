Lía Gómez 22 OCT 2026 - 08:00h.

Un chef con dos estrellas Michelin recomendó su cocina a un conocido creador de contenido y su pequeño puesto se convirtió en uno de los más buscados.

La receta de la empanada de berberechos del chef Dani García

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Imagina que llevas años cocinando como te enseñaron en casa, preparando empanadas, tortillas o albóndigas en un pequeño puesto de un mercado de Madrid. Un día, un chef con dos estrellas Michelin recomienda tu cocina a un conocido creador de contenido gastronómico, este publica un vídeo y, casi de la noche a la mañana, tu negocio se llena todavía más de gente deseando probar lo que haces. Pues eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Gloria, la cocinera que está detrás de Las Empanadas de Gloria, uno de esos rincones del Mercado de Vallehermoso donde la cocina casera sigue siendo la gran protagonista y donde cada receta se prepara con el mismo mimo que hace décadas.

Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de hacerse viral. Nació en Viveiro (Lugo) y fue allí donde aprendió a cocinar junto a su madre, sus tías y su abuela. Aquellas recetas familiares nunca desaparecieron de su memoria, ni siquiera durante los años en los que trabajó lejos de los fogones. Con el tiempo decidió dar un giro a su vida y convertir esa herencia culinaria en un proyecto propio que hoy se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan comida casera en Madrid.

Como si fueran para la familia

Pese al éxito que vive ahora su negocio, Gloria asegura que su manera de cocinar sigue siendo exactamente la misma que el primer día. "Las preparo como si fueran para mi nieta", explica en una publicación compartida en el perfil de Instagram de Las Empanadas de Gloria, una frase que resume la filosofía con la que trabaja cada receta. Y eso significa cocinar sin prisas, con ingredientes de calidad y siguiendo la forma de hacer las cosas que aprendió en su Galicia natal. No en vano, de su obrador salen cada jornada alrededor de 70 empanadas, elaboradas artesanalmente y con rellenos que van desde los sabores más clásicos hasta otros algo más originales.

La reflexión de los clientes más jóvenes

Hay otra cosa que ha sorprendido especialmente a Gloria desde que abrió su puesto: el entusiasmo con el que los jóvenes reciben su cocina. "Pensaba que lo único que les gustaba era la comida rápida, pero les pones cosas ricas y caseras y se las comen que da gusto", reconoce también en esa misma publicación de Instagram. Una reflexión que desmonta muchos tópicos y que demuestra que la cocina tradicional sigue despertando interés cuando detrás hay producto, oficio y recetas hechas con cariño.

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El vídeo que disparó su popularidad

Aunque entre sus clientes habituales ya era todo un secreto a voces, el gran impulso llegó gracias a un vídeo publicado por el creador de contenido gastronómico Sergio Peldanyos.

Antes de acudir al Mercado de Vallehermoso, el influencer recibió una recomendación muy poco habitual. El chef Juan Sahuquillo, distinguido con dos estrellas Michelin, no escatimó elogios: "Quiero que vayas a un sitio que está en el Mercado de Vallehermoso. Se llaman Las Empanadas de Gloria, la mejor cocina que he visto en mi puñetera vida. No he probado cosas mejores en mi vida".

Peldanyos aceptó el reto y, tras probar buena parte de la carta, también quedó conquistado. "Imagina comer la comida de tu madre o de tu abuela en un mercado gastronómico. Ya está bien de tantas smash burgers y tantas pizzas. Vamos a comer algo que sea casero", comentaba durante el vídeo.

Mucho más que empanadas

Aunque su nombre invita a pensar que todo gira alrededor de este producto, en realidad la oferta va bastante más allá. En su mostrador conviven las empanadas de atún, carne, zorza, bacalao, mejillones o verduras con tortillas de patata, albóndigas caseras, lacón, pimientos de Padrón o zorza con huevos. Platos sencillos, sin artificios, pero elaborados con el sabor de la cocina de siempre. Ese es precisamente el sello que ha convertido este pequeño negocio en uno de los más comentados de Madrid.

El éxito de seguir cocinando como en casa

Tras la publicación del vídeo, el propio negocio reconocía en sus redes sociales que el llamado "efecto Peldanyos" había supuesto una auténtica revolución y agradecía el cariño recibido por todos los nuevos clientes. Sin embargo, quienes conocen a Gloria saben que, pese al revuelo mediático, hay una cosa que no ha cambiado.

Ella sigue cocinando exactamente igual que cuando empezó: con recetas heredadas de su familia, mucha dedicación y una idea muy clara de lo que significa la cocina casera. Quizá ahí esté el secreto de un éxito que demuestra que, a veces, los platos más memorables no son los más sofisticados, sino los que saben a hogar.