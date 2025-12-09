Daniel Brito 09 DIC 2025 - 13:20h.

En su paso por Argentina la cantante catalana aprendió a hacer paso por paso unas espectaculares empanadas salteñas

Tras lanzar su cuarto álbum de estudio, ‘LUX’, todos los seguidores de Rosalía, que no son pocos, estaban expectantes al anuncio de su gira mundial, que en España finalmente pasará únicamente por Madrid y Barcelona en ocho conciertos durante finales de marzo y abril. La cantante lleva unas semanas de promoción frenética, y una de sus últimas paradas ha sido Argentina, donde la cantante se ha atrevido a sacar su vena gastronómica como ya ha hecho anteriormente, como con su bizcocho de aceite.

Allí la catalana mantuvo un encuentro con los creadores de contenido Ailu Tokmany y Andrés Simón, que acumulan millones de seguidores en sus redes sociales dedicadas al contenido gastronómico. Y como no podía ser de otra forma, Rosalía se atrevió a ponerse manos a la masa junto a ellos para preparar unas espectaculares empanadas salteñas.

“Tuvimos el honor de que Rosalía venga a casa y todavía no lo podemos creer. Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble”, contaron en sus redes sobre la experiencia de estar con la cantante española.

Además de agradecerle su visita y el rato que pasaron haciendo las empanadas, puntualizaron le “salieron increíbles”, así que parece que a Rosalía la cocina se la da bastante bien, tanto que según las preparan afirma que “se lo voy a hacer a mi familia”.

La cantante no solo se atrevió con el relleno, sino que también con hacer la masa casera con la mezcla de ingredientes y amasándola a mano. “El workout de hoy”, bromeó.

También aprendió a hacer el repulgue tradicional, ya que hay varias formas de hacerlo. Aunque lo intentó con esta fórmula de echarlo todo para dentro y apretar, no le quedaron igual que los expertos, pese a que no le quedaron tan mal. Y aunque se pueden hacer fritas, en esta ocasión decidieron hacerlas al horno. “Buenísimas, es un 10. Increíble”, concluyó la cantante, que en solo unos meses comenzará su tour por España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.