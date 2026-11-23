Guardar los tomates en el frigo no es la mejor opción porque el frío puede arruinar su aroma y su sabor

No toda la canela es igual: conviene elegir bien por precio y por salud

Compartir







Hoy en día sufrimos un poco de “frigoritis”. Es decir, tendemos a guardar en el frigorífico casi todos los alimentos perecederos. No solo los que sí necesitan refrigeración, como pueden ser la carne cruda o las sobras de comida, sino también muchos otros que pueden conservarse fuera de la nevera y cuya calidad puede verse afectada por el frío, como los tomates.

¿El frío ayuda a conservar el tomate?

La mayoría de las personas guarda los tomates en el frigorífico porque considera que es la mejor forma de conservarlos. En principio parece una decisión lógica porque las bajas temperaturas ralentizan muchos procesos químicos y biológicos que son responsables del deterioro de los alimentos. Esto también ocurre con muchas frutas y hortalizas: en los vegetales las células continúan activas después de la recolección, así que siguen teniendo lugar diferentes fenómenos fisiológicos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la respiración y la transpiración, así que los tomates consumen oxígeno, liberan dióxido de carbono y pierden agua en forma de vapor.

En este sentido el frío sí resulta útil porque, al ralentizar esos procesos, puede alargar la vida del tomate. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el frigorífico ralentiza el crecimiento de los microorganismos que pudieran estar presentes en el tomate. Por ejemplo, si una pieza está contaminada con moho, el frío hará que se desarrolle más despacio, alargando la vida útil de este alimento. Así que en este aspecto el frío también resulta útil, aunque siempre debemos tener presente que no elimina la contaminación. Pero no todo es positivo.

¿Qué tiene de malo el frigorífico para conservar tomates?

Lo que acabamos de mencionar son consideraciones generales. Efectivamente, el frío es un aliado para conservar los alimentos, también los vegetales, por los motivos que hemos comentado, pero eso no significa que sea la mejor opción en todos los casos. Por ejemplo, las frutas tropicales, como la piña o el plátano son sensibles a las bajas temperaturas y pueden sufrir alteraciones cuando se refrigeran en determinadas condiciones. Con los tomates sucede algo parecido: el frío ralentiza algunos procesos fisiológicos y reacciones bioquímicas, como las que dan lugar a la formación de compuestos responsables del aroma, el sabor y la textura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por eso, aunque la refrigeración puede retrasar su deterioro, también puede reducir su calidad sensorial.

¿Qué les ocurre a los tomates cuando los metemos en el frigorífico?

Si el tomate no está bien maduro, el frío puede interferir en la maduración, de manera que las bajas temperaturas dificultan que desarrolle adecuadamente sus características de color, aroma, sabor y textura. Y es que las transformaciones que tienen lugar durante la maduración del tomate provocan cambios en su composición: cambia la proporción de ácidos y azúcares, se transforman los pigmentos y se forman compuestos volátiles, entre otros procesos.

Estos últimos son especialmente relevantes porque son los principales responsables del aroma. La exposición a temperaturas bajas puede alterar la producción de algunos de estos compuestos volátiles y modificar el perfil aromático del fruto. Así que cuando comemos un tomate que ha estado conservado a temperaturas de refrigeración percibimos un aroma menos intenso y un sabor más apagado. Eso sí, el efecto depende de varios factores, como la variedad, el grado de maduración, la temperatura o el tiempo que haya permanecido en el frigorífico.

Además, el frío puede perjudicar el funcionamiento normal de las membranas celulares y altera los procesos metabólicos, lo que puede afectar negativamente a la textura, haciendo que resulte harinosa o menos firme.

¿Dónde guardar los tomates?

Lo ideal es mantener los tomates en un lugar fresco y seco, alejados de la luz solar directa. Esto es especialmente importante cuando todavía no están bien maduros, ya que si en ese caso los guardamos en el frigorífico, dificultaremos ese proceso de maduración.

Si tenemos muchos tomates que ya están maduros y no nos va a dar tiempo a comerlos antes de que se estropeen, entonces sí podemos meterlos en el frigorífico para retrasar su deterioro. Pero en ese caso debemos tener en cuenta lo comento, que probablemente perderán aroma y sabor, y su textura puede deteriorarse. Para reducir el impacto negativo del frío sobre el aroma y el sabor, podemos sacar los tomates del frigorífico con antelación y dejar que se atemperen antes de comerlos.