Las pastillas de caldo se utilizan desde hace décadas para enriquecer el sabor y el aroma de diferentes platos, pero mucha gente desconocen cuál es su composición o cómo se elaboran. Lurueña, nuestro experto en alimentos, nos lo explica

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En muchas cocinas las pastillas de caldo son un recurso muy habitual para aportar sabor y aroma a sopas, guisos, arroces y otras recetas. Se utilizan a menudo porque tienen múltiples ventajas. La primera de ellas es evidente: resultan efectivas para lograr ese fin. Además, son baratas, se pueden utilizar de forma muy rápida y fácil, y son fáciles de almacenar y transportar.

Dicho así, parecen todo ventajas. Pero muchas personas recelan de este tipo de productos porque no se fían de su composición. De hecho, muchas de las personas que las utilizan tampoco conocen ese detalle. Así que vamos a ver de qué están hechas realmente.

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¿Cómo se hacen las pastillas de caldo?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que este tipo de pastillas no están elaboradas necesariamente a partir de caldo cocinado y después deshidratado, sino que suelen elaborarse mezclando diferentes ingredientes, como sal, grasas, extractos de diferentes alimentos o potenciadores de sabor. En cualquier caso, estos detalles dependen de la elección de cada fabricante, así que la forma de los ingredientes y la composición pueden variar según la marca. Para salir de dudas, solo tenemos que leer la etiqueta con detenimiento, y más concretamente la lista de ingredientes.

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¿Qué ingredientes contienen las pastillas de caldo?

Como ya sabemos, la lista de ingredientes muestra los elementos que componen el producto. Pero conviene saber también que estos deben citarse en orden, según su importancia, y que si alguno de ellos se destaca en el envase (por ejemplo, la carne), debe especificarse la cantidad en la que se encuentra. Teniendo esto en mente podremos interpretar mucho mejor la etiqueta. Así podremos ver que los ingredientes de estos productos suelen ser los siguientes:

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Sal

Normalmente es el ingrediente que se encuentra en mayor cantidad. Se utiliza por su papel como potenciador del sabor. Además contribuye a conservar el producto en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo.

Potenciadores del sabor

Además de la sal, suelen utilizarse otros ingredientes que también cumplen la función de potenciar el sabor, como el glutamato monosódico, el inosinato disódico o el guanilato disódico. Estos aportan sabor umami, que se asocia a alimentos como los guisos de carne, los quesos curados o los embutidos.

A pesar de su mala fama, lo cierto es que potenciadores del sabor como el glutamato monosódico no son sustancias peligrosas ni tampoco exclusivas de los productos industriales. Por ejemplo, este compuesto está presente de forma natural en muchos alimentos, como las setas, las algas, el queso curado o algunos vegetales como el tomate.

Extractos de levadura

También es un ingrediente habitual que se utiliza, como el anterior, para potenciar el sabor y aportar sabor umami, dado que esas levaduras contienen de forma natural compuestos como glutamato sódico.

Almidones

Otro de los ingredientes habituales en este producto son los almidones, como el de trigo, el de maíz o el de patata, que se utilizan para dar consistencia a la mezcla y favorecer la formación de piezas homogéneas y compactas con forma de pastilla.

Grasas y aceites

En la mayoría de las pastillas de caldo se utilizan también diferentes grasas o aceites. Estos facilitan la formación de las pastillas y la mezcla de los ingredientes. Una de las grasas más utilizadas es la de palma, sobre todo porque tiene un precio bajo y una consistencia sólida a temperatura ambiente.

En algunos casos también se utilizan otros aceites, como el de oliva. Sobre todo para destacar su nombre en el envase y dar así buena imagen al producto, aunque generalmente está presente en una proporción baja.

Extractos de carne, pescado o verduras

A pesar de que estas pastillas se venden habitualmente como “caldo de carne, de pescado o de verduras”, en realidad la carne, el pescado o las verduras están presentes en proporciones muy pequeñas. Y eso en los productos donde se utilizan porque en muchos solo se emplean extractos o aromas de esos ingredientes.

Esos extractos se obtienen a partir de la carne, el pescado o las verduras. La materia prima correspondiente, por ejemplo, la carne, se calienta en agua para así extraer parte de los compuestos solubles responsables del aroma y el sabor. Después el agua se evapora para obtener un concentrado en el que están contenidas esas sustancias.

¿Merece la pena utilizarlas?

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de pastillas es que generalmente contienen una alta proporción de sal. Así que, si las añadimos a la comida, conviene tenerlo presente para valorar si necesitamos añadir sal o no y la cantidad necesaria en cada caso.

También es importante tener claro que, aunque estas pastillas se vendan como “caldo de carne, pescado o verduras”, no sustituyen a esos ingredientes. Es decir, una pastilla de caldo de verduras, puede aportar sabores y aromas que den como resultado un guiso más sabroso, pero no aporta los nutrientes de unas verduras.

Preparar el caldo en casa, con ingredientes como pollo, carne, pescado o verduras, nos permitirá controlar mejor el resultado, de modo que, si lo hacemos bien, podemos conseguir que tenga más nutrientes, menos sal, mejor aroma y sabor y grasas de mejor calidad nutricional. Pero obviamente esto requiere más tiempo, esfuerzo y dinero.

Así pues, las pastillas de caldo pueden ser un recurso para ocasiones puntuales, si es que queremos potenciar el sabor de nuestros platos. Pero conviene leer bien la lista de ingredientes para elegir las mejores opciones (por ejemplo, vigilando el tipo de grasa) y, sobre todo, conviene tener en cuenta el elevado contenido de sal.