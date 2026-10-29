Rocío Ponce 29 OCT 2026 - 08:00h.

La presentadora ha compartido la saciante, sencilla y económica receta de caldo de huesos que toman todos en casa

La nutricionista de Pilar Rubio responde a su pregunta: "¿Las ensaladas por la noche son malas?"

Compartir







"Quiero compartir con vosotros algo que tomo todos los días, por la mañana o por la noche. Sienta fenomenal, es fácil y socorrido", asegura Pilar Rubio. La presentadora, que en sus redes sociales nos muestra su estilo de vida saludable (ejercicio y alimentación equilibrada y contando con profesionales que la guían), se ha lanzado con una de las recetas que más se han repetido en los últimos años: el caldo de huesos.

¿Qué ha hecho que este caldo forme parte de su dieta diaria? "Favorece la salud de las articulaciones y tendones, contribuye al mantenimiento de la piel, ayuda a la recuperación muscular, favorece la hidratación y también la nutrición de los huesos y te sacia", cuenta como beneficios fundamentales de este agradable caldo casero. "En definitiva, es un aliado magnífico en mi plan nutricional", añade Pilar Rubio.

Aunque el caldo de huesos no es ningún nuevo invento, ya no lo hacían nuestras abuelas y bisabuelas en los pucheros tradicionales, sí que se ha cambiado la forma de tomarlo. Ahora, en lugar de formar parte de otras recetas, es un caldo por sí mismo que se toma solo en una taza y se "vende" como un alimento estrella del mundo del bienestar.

Además de estar dentro de las tendencias de cuidado personal (por dentro y por fuera), también el caldo de huesos responde a la idea actual de volver a consumir alimentos tradicionales y alejados de los ultraprocesados, recetas caseras y de aprovechamiento. Este tipo de caldo encaja perfectamente en esa tendencia.

Los beneficios que se le atribuyen no están respaldados por la ciencia, aunque desde Harvard reconocen en un estudio de febrero de 2026 que "el caldo de huesos, elaborado mediante la cocción lenta de huesos de animales con condimentos, ofrece un sabor intenso, un mayor contenido de proteínas que el caldo común y diversos minerales". Pero en ningún momento confirman de forma científica las supuestas mejoras en la piel o en las articulaciones, aunque sí ayude con la hidratación, nutrición y aporte de proteínas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para Pilar Rubio, de su caldo de huesos obtiene una gelatina maravillosa, un montón de aminoácidos, colágeno y minerales, que es muy importante. "Que nos cuidemos por fuera está bien, pero si no nos cuidamos por dentro no conseguimos nada", asegura. "Este tipo de recetas de cuchara me encanta", afirma la presentadora, que asegura que con esa cantidad podría tener para dos semanas, aunque con sus cuatro hijos le dura mucho menos. El caldo de huesos es "una comida bastante económica porque son huesos y poquitas verduras", opina, valorando también que es una receta fácil y sencilla.

Ingredientes (para unos 2 litros)

1 kg de huesos de ternera con tuétano (caña).

500 g de huesos de rodilla o articulaciones de ternera, ricos en cartílago.

500 g de huesos de pollo, carcasas o patas de pollo (opcionales, pero aportan mucha gelatina).

Opcional (punta de jamón, codillo, manitas de cerdo)

2 zanahorias.

1 puerro.

1 cebolla.

2 ramas de apio.

2 hojas de laurel.

3 dientes de ajo.

1 cucharada de vinagre de manzana.

2,5–3 litros de agua (aprox.)

Pimienta negra en grano.

Sal al final.

Paso a paso

Pon los huesos en una bandeja y llévalos al horno para que se tuesten un poquito para darles más sabor al horno. 30 o 40 minutos a 200 °C, cuando estén doraditos. Mientras está en el horno, mete las verduras peladas y cortadas en trozos grandes (puerro, zanahoria y cebolla) para que cojan ese doradito y ese sabor. El apio, los ajos, etc., se van pasando todo a la olla y se aprovecha todo de la bandeja del horno, lo que han soltado los huesos también. Añade agua, un chorrito de vinagre de manzana, sal, un poco de pimienta y listo. A fuego lento, que empiece a hervir y lo dejamos 9 horas. Lo retiramos para que se enfríe, se separe la gelatina de la grasa. Lo colamos, separamos los huesos y lo vamos filtrando. Pilar añade un poco de hierbabuena a su taza para disfrutar aún más del caldo.

¿Cómo integra este caldo en su día a día? En otra de sus publicaciones descubrimos el caldo de huesos en su cena. Un primer plato calentito y reconfortante que completa con tiras de calabacín y zanahoria y filetes de pollo a la plancha.