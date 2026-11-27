Redacción Gastro 27 NOV 2026 - 12:58h.

Según el jurado, la hogaza ganadora "convence por la textura crujiente de la corteza, la elasticidad de su miga sedosa y delicada y su intenso sabor a cereales”

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Boske Bakery ha sido elegido este jueves ganador del premio ‘El Mejor Pan de Madrid’, que este año celebra su novena edición y en el que han participado 30 obradores. El certamen, convocado anualmente por el Club Matador, se ha convertido en una de las referencias destacadas del calendario gastronómico madrileño. Una cita que busca reivindicar la importancia del pan y de su elaboración en la gastronomía y la cultura españolas y poner en valor el trabajo artesano de los panaderos y de aquellos que mantienen vivo este oficio.

Boske Bakery se ha impuesto a los otros cinco finalista

La decisión ha sido tomada por un jurado de profesionales, presidido por José Carlos Capel (crítico gastronómico) e integrado por Ibán Yarza (divulgador sobre la panadería casera y la cultura del pan en España), Tatiana Ferrandis (periodista gastronómica), Ana de Fuentes (socia del Club Matador), Fernanda Díaz y Lara Jiménez, representantes de BrödMadrid, ganador del certamen en la pasada edición.

El presidente del jurado, José Carlos Capel, ha definido la pieza como “una hogaza que convence por la textura crujiente de la corteza, la elasticidad de su miga sedosa y delicada y su intenso sabor a cereales”. Por su parte Ibán Yarza ha querido resaltar que “es un pan que ha destacado por su equilibrio en todos los aspectos a valorar; si comparamos con un combate de boxeo es una hogaza que ha ganado a los puntos, no al KO. Lo más interesante es que, siguiendo la misma receta, estos seis obradores han hecho panes diferentes, cada uno con unas características, para que cada persona elija el que más se adapte a sus gustos”.

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Boske Bakery se ha impuesto a los otros cinco finalistas: Alma Nomad Bakery, La Cabra, Levain Tahona Artesana, Misión Bakehouse y Santo Bakehouse. Cada uno de ellos ha presentado dos hogazas de un kilo, elaboradas exclusivamente con harina de trigo, agua, sal y levadura. La decisión final se ha tomado tras una cata a ciegas y a puerta cerrada, en la que el jurado ha valorado cinco aspectos fundamentales de cada pieza: aspecto exterior, cocción, miga, olor y sabor.

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"El duro trabajo de panadero"

Para Fernando Bosque, propietario y maestro panadero de Boske Bakery, este premio supone “un reconocimiento al duro trabajo de panadero, un oficio que requiere mucho esfuerzo físico y mental. Hay que ponerle pasión y ganas porque al final el pan es un elemento vivo. Un premio así nos da motivación para seguir”.

A partir de ahora, al igual que el resto de obradores que ya han obtenido este galardón en años anteriores (es decir, Panem, CientoTreinta Grados, Acid BakeHouse, Marea Bread, Novo Mundo, Obrador Abantos y BrödMadrid) no podrá presentarse de nuevo a este premio, pero pasará a formar parte de la guía de las mejores panaderías de Madrid.

Inaugurado en el año 2019, Boske Bakery se encuentra en Torrelodones, donde cuenta con tres direcciones. Un obrador donde el buen pan se trabaja sin atajos. Su propuesta combina harinas seleccionadas, masa madre de cultivo propio y fermentaciones lentas. Todo para conseguir panes con personalidad y sabor.

Además de la certificación que le acredita como vencedor de la novena edición del premio ‘El Mejor Pan de Madrid’, Boske Bakery se convierte a partir de este momento en proveedor oficial del Club Matador durante un año.

‘El Mejor Pan de Madrid’ es una iniciativa inspirada en el certamen que desde hace más de 30 años se organiza en París para elegir la mejor baguette de la ciudad. El ganador se convierte en proveedor del Palacio del Elíseo durante un año.