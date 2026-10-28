Lía Gómez 28 OCT 2026 - 15:05h.

La hogaza está elaborada con dos ingredientes tendencia: busca aportar un extra de nutrientes sin renunciar al sabor suave artesanal

Disfruta del pan casero: cuatro recetas para hacer pan en el horno, sin necesidad de panificadora

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¿Te imaginas comer un pan que al abrirlo es de color verde? De primeras puede parecer raro… o que algo falla. Pero ¿y si te digo que es real y que aporta aún más energía? A simple vista parece una hogaza como cualquier otra: corteza crujiente, miga esponjosa y perfecta para preparar una tostada. Sin embargo, basta con cortarlo para descubrir que su interior esconde un tono completamente diferente. El secreto está en dos ingredientes poco habituales en la panadería: el matcha y la espirulina.

Con esta propuesta, Leon The Baker ha querido salirse de los panes tradicionales y apostar por una receta elaborada con ingredientes naturales que combina el conocido té japonés con una microalga considerada por muchos como un 'superalimento'. ¿El resultado? Una hogaza sin gluten pensada para quienes buscan probar algo diferente sin renunciar a un pan versátil para el día a día.

Lejos de lo que podría pensarse, el sabor intenso a matcha no es el protagonista. De hecho, desde la propia panadería explican que el equilibrio de la receta está precisamente en el papel que desempeña la espirulina. "¿Sabes por qué nuestro nuevo pan no sabe tanto a matcha? Es porque en esta receta la espirulina tiene muchísimo protagonismo. No solo por tener el color verde tan llamativo, sino por todos los beneficios que tiene. Es rico en proteína vegetal, vitaminas y minerales y antioxidantes, que junto con el matcha conseguimos energía para todo el día", cuentan desde Leon The Baker.

Matcha y espirulina

Aunque ambos ingredientes son cada vez más conocidos, lo cierto es que rara vez se utilizan juntos en un producto como el pan. El matcha es un té verde en polvo de origen japonés que contiene cafeína y L-teanina, una combinación que suele asociarse a una sensación de energía más progresiva y sostenida. La espirulina, por su parte, es una microalga rica en proteínas vegetales, vitaminas del grupo B, hierro, minerales y antioxidantes, motivo por el que suele formar parte de muchos productos con un perfil nutricional reforzado.

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La mezcla de ambos ingredientes es la responsable tanto del característico color verde de la miga como del planteamiento de esta nueva receta.

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Pensada para el desayuno

Más allá de su aspecto, este pan está pensado para utilizarse como cualquier otra hogaza. Puede acompañarse de tomate rallado y aceite de oliva, aguacate, huevo, queso crema, salmón ahumado o incluso hummus y cremas de frutos secos. El sabor mantiene ligeras notas vegetales, pero sin que el matcha resulte dominante, por lo que combina con preparaciones tanto dulces como saladas.

Su textura también busca recordar a la de un pan artesanal tradicional, con una corteza crujiente y una miga tierna y esponjosa que facilita su uso tanto en tostadas como en bocadillos.

Dónde comprarlo y cuánto cuesta

La nueva hogaza ya está disponible tanto en la tienda online de Leon The Baker como en sus distintos obradores. Su precio es de 5,90 euros, aunque la marca también ofrece un sistema de suscripción para quienes compran pan de forma habitual, con un descuento del 5 % sobre el precio de cada unidad.

Esta propuesta se suma al catálogo de panes sin gluten de la firma, elaborado con ingredientes naturales y pensado para quienes buscan alternativas diferentes sin renunciar al sabor ni a la calidad de un buen pan. Más allá de su llamativo color, demuestra que un alimento tan cotidiano como el pan todavía tiene margen para reinventarse.