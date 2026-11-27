Rocío Ponce 27 NOV 2026 - 08:00h.

Preguntamos a dos nutricionistas por los beneficios y el famoso omega-3 del caviar y qué alternativas hay en el supermercado a precios mucho más accesibles

Marcos Llorente desata las críticas al grabarse dando de comer una lata de caviar a su hija de 21 meses: la respuesta de Gabriel Rufián

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El jugador de la selección española Marcos Llorente ha vuelto a ser el centro de la polémica por un vídeo compartido en sus redes en el que muestra cómo da de comer de una lata de caviar a su hija de solo 21 meses. "La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata", asegura el futbolista en su publicación.

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Políticos como Gabriel Rufián y numerosos seguidores y no seguidores del perfil de Llorente han afeado su conducta por diferentes motivos, valorando si es un producto adecuado para la niña y, por otro lado, por la ostentación que supone que un niño coma caviar, producto asociado al lujo debido a su alto precio. En plena campaña electoral y crisis económica, cada gesto de personalidades conocidas es analizado y alguien como él, que no teme a la controversia y que abandera filosofías cuestionables, puede que incluso más todavía.

Lejos de la idea de dar de comer o no caviar a los niños (algo que debe hacerse de manera muy puntual y con precauciones por los riesgos microbiológicos y el exceso de sal), Gastro se ha puesto en contacto con dos nutricionistas para saber si hay alternativas económicas frente al consumo del caviar, que además es una tendencia gastro muy en boga.

Buscamos esos otros alimentos que contengan los mismos beneficios a nivel de proteínas, vitamina B12 y, especialmente, ácidos grasos omega-3. "El caviar tiene un perfil nutricional muy interesante, pero si lo que buscamos es aumentar el aporte de omega-3 en nuestra alimentación, tenemos alternativas mucho más asequibles y que forman parte de nuestra dieta mediterránea. La clave está en tener en cuenta la cantidad que realmente comemos: no es lo mismo comparar 100 gramos de caviar con 100 gramos de sardinas que comparar una cucharada de caviar, con una ración de pescado", nos adelanta sobre el tema Laura Gallardo Amaro, dietista nutricionista de Nuteco.

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Analizamos el caviar

Por su parte, Klau Gago, nutricionista especialista en nutrición consciente y PNIE y fundadora de Klauinstinto, nos cuenta que los principales omega-3 del caviar son el EPA y el DHA. "Los mismos que encontramos en el pescado azul. La cantidad varía según la especie de esturión, pero, como referencia, en 100 g de caviar hay unos 2,1 g de omega-3 en total. De esa cantidad, unos 1,8 g corresponden al EPA y al DHA. Las huevas también son ricas en proteínas y vitamina B12", asegura.

Según nos explica Laura Gallardo, las huevas de esturión concentran nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión del pez. "Destacan por su contenido en ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA y DHA), relacionados con el mantenimiento de la función cardiovascular normal, y por su aporte de proteínas de alto valor biológico. También son una fuente muy interesante de vitamina B12, hierro, selenio y colina, un nutriente que participa en el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo de las grasas. El caviar también contiene vitamina D, aunque en una ración habitual la cantidad que nos aporta es pequeña", añade.

Conviene recordar también que el caviar es un alimento con bastante sal y colesterol. "Una ración de 30 gramos puede aportar algo más de un gramo de sal, es decir, más de una quinta parte del límite diario recomendado por la OMS para un adulto, que es de menos de 5 gramos. Es una cantidad que alcanzamos y, con frecuencia, superamos a lo largo del día, especialmente cuando consumimos muchos productos ultraprocesados ricos en sal, incluso sin añadir sal en la mesa", asegura la experta de Nuteco.

Alternativas económicas al caviar

"No necesitamos comer caviar para beneficiarnos de los omega-3. Si tuviera que recomendar dos opciones para el consumo habitual, me quedaría con las sardinas y la caballa por su buena relación entre calidad nutricional y precio. Son alimentos que tenemos muy a mano y que encajan perfectamente en nuestra alimentación", explica Laura Gallardo a Gastro.

Coincide con la otra experta consultada en sus alternativas preferidas: "Me quedo con la caballa fresca y las sardinas en aceite. La caballa puede aportar tanto omega-3 como algunos tipos de caviar por cada 100 g. Y a la hora de comer hay una diferencia: de caballa solemos servirnos un lomo entero, mientras que el caviar lo ponemos a cucharaditas. Para un aperitivo, elegiría unas sardinas de lata sobre pan tostado con unas tiras de pimiento asado", responde Gago.

Analizamos, una a una, estas y otras opciones:

Sardinas:

"Serían una de mis primeras opciones por su precio, su accesibilidad y su valor nutricional. Una lata de unos 90 gramos escurridos aporta aproximadamente entre 900 y 1.300 mg de EPA y DHA, según el tipo de conserva, una cantidad que puede igualar la de una cucharada de caviar. Además, son ricas en proteínas, vitamina B12 y, si las tomamos en conserva con la espina, también en calcio.

Tanto frescas como en conserva son una buena forma de incluir pescado azul en el día a día", dice Gallardo. Y contamos con una interesante idea de Klau Gago al respecto: "Las sardinas en aceite, una vez escurridas, aportan unos 1,5 g de omega-3 por cada 100 g, de los que aproximadamente 1 g corresponde al EPA y al DHA. Yo aprovecharía también la espina. En la conserva queda tan blanda que se puede aplastar con el tenedor sobre la tostada. Si la comemos, esos 100 g de sardinas aportan además unos 380 mg de calcio".

Caballa:

"Es otro pescado azul de gran interés nutricional y generalmente económico. Una ración de 150 gramos de caballa atlántica cocinada puede proporcionar alrededor de 1.800 mg de EPA y DHA, además de proteínas, vitamina D y B12. Al igual que la sardina, está clasificada por AESAN entre los pescados con bajo contenido en mercurio", explica la experta. Klau Gago añade que en 100 g de caballa fresca, pesados en crudo, nos encontramos con unos 2,1 g de omega-3. "El EPA y el DHA sumarían alrededor de 1,8 g. Además de proteína y vitamina B12, la caballa aporta algo que encontramos de forma natural en pocos alimentos: vitamina D".

Salmón:

"Una ración de 100 gramos de salmón atlántico cocinado puede aportar alrededor de 1.850 a 2.150 mg de EPA y DHA, según las referencias de salmón salvaje y de acuicultura. Es también una buena fuente de proteínas y vitamina D. El salmón ahumado también es una opción, aunque no siempre iguala el aporte del fresco; una referencia de salmón ahumado del Pacífico aporta unos 450 mg por 100 gramos. Conviene revisar la sal del producto", explica Gallardo.

Bonito del norte:

"Es una opción muy práctica, especialmente en conserva, y destaca por su aporte de proteínas, vitamina B12, niacina y selenio. Su aporte de EPA y DHA es variable: como referencia, el USDA recoge unos 244 mg por 100 gramos en aceite y 862 mg al natural sin sal. No sería mi primera elección si buscamos igualar el omega-3 del caviar. Conviene alternarlo con otros pescados, ya que su contenido en mercurio se considera medio", nos cuenta la profesional de Nuteco.

Arenque:

"Aunque es menos habitual en nuestra mesa, merece la pena mencionarlo. Una ración de 100 gramos de arenque atlántico cocinado aporta alrededor de 2 gramos de EPA y DHA. Si optamos por el arenque marinado o en salazón, conviene revisar la cantidad de sal", apunta Gallardo.

Huevas de salmón:

"Para quien busque un sustituto más parecido al caviar desde el punto de vista gastronómico, las huevas de salmón son una buena alternativa. Aportan proteínas y omega-3 y conservan ese formato tan característico para acompañar aperitivos. Las de lumpo también contienen EPA y DHA, aunque suelen tener menos grasa total. En ambos casos es importante tener en cuenta la sal añadida", concluye la nutricionista dietista.