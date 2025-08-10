Daniel Brito 10 AGO 2025 - 16:00h.

La cafetera italiana en ocasiones puede perder su brillo e incluso mostrar zonas oxidadas

Es verdad que las cápsulas de café han apartado en muchos hogares a las cafeteras de siempre, las italianas, de las cocinas. Esas cafeteras más modernas son más rápidas y te ahorran tiempo al no tener que lavarlas cada día para volver a hacerte un café, además de que deja hecho el que prefieres sin que luego tengas que añadirle nada. Sin embargo, hay quien sigue con su cafetera italiana cada día, aunque tarde más y haya que lavarla cada mañana.

Bien es cierto que hay quien dice que de las italianas sale el mejor sabor del café, pero con el tiempo se va ensuciando, perdiendo el brillo inicial e incluso es posible que aparezca alguna que otra zona oxidada en la superficie de la cafetera. Para que siempre la tengas a punto y no se te eche a perder, te damos algunos consejos para limpiarla bien, evitando algún que otro error.

Consejos para dejarla reluciente

Lo más importante que hay que tener en cuenta cuando se lava una cafetera italiana es que lo ideal es hacerlo solo con agua, ya que si se utiliza el detergente que tienes para lavar el resto de los utensilios es más que posible que terminen alterando el sabor del café cuando lo hagas, sobre todo si se trata de jabones muy perfumados.

No obstante, que no utilices detergente no quiere decir que solo tengas que pasar por agua y listo. Puedes ayudarte de una esponja húmeda para limpiar bien tanto el depósito del agua, como en la parte superior o el embudo.

En el depósito del agua es importante vigilar que la válvula se encuentra en buen estado y no está obstruida, mientras que en el caso del embudo y la parte superior hay que prestar atención a que no queden restos de café que puedan generar malos olores o el crecimiento de hongos.

Además, evita secarla con un paño. Si un día tienes que hacerlo por las prisas no pasa nada, pero en general lo que aconsejan los expertos en cafeteras italianas es dejarlas secar siempre al aire y, cuando se vayan a guardar, cerciorarse de que no queda ningún rincón mojado o húmedo y no montarla, pues lo mejor es guardarla siempre desmontada. Una vez seca, sí que puedes pasarle un paño seco para retirar huellas o marcas de agua.

Siguiendo estos trucos de limpieza con tu cafetera italiana siempre la tendrás como nueva para hacerte tu café con el mismo sabor de siempre y con tu cafetera en perfecto estado.