Marga Díaz 30 OCT 2025 - 08:31h.

Marga Díaz nos da una mezcla casera y viral con la que limpiar los electrodomésticos y otras superficies y olvidarnos de las marcas en los cristales

La cocina es un lugar del hogar que cuesta mantener siempre limpio e impoluto, ya que con poco que cocinemos vamos a manchar o a desordenar. Sin embargo, siempre se puede hacer algo más para intentar tenerla lo más limpia posible pese a pasar mucho tiempo en ella haciendo recetas. Y probablemente una de las cosas que más quebraderos de cabeza te da es que los electrodomésticos parece que nunca están limpios del todo al quedarse con las marcas de los dedos en los cristales tras utilizarlos.

No obstante, hay métodos para acabar con esas huellas y que tu cocina luzca más limpia que nunca sin grandes esfuerzos, y eso es lo que nos cuenta la experta en decoración Marga Díaz, conocida en las redes sociales como Decor by Maggie, en un nuevo vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’.

La experta nos da un truco viral infalible que no solo va a lograr que esas huellas desaparezcan, sino que también consigue que sea más complicado que queden marcadas cuando abrimos el horno o el microondas.

Se trata de una mezcla que puedes hacer en casa dentro de un bote pulverizador con capacidad para medio litro de agua. ¿Qué necesitas? 125 mililitros de jabón lavaplatos, otros 125 mililitros de vinagre de limpieza y otros 125 mililitros de abrillantador de lavavajillas, rellenando el resto del recipiente con agua. Solo queda mezclar bien y limpiar como Decor by Maggie muestra en el vídeo para dejar tus electrodomésticos como nuevos.

Marga Díaz te cuenta bien en el vídeo con qué trapo es mejor hacer la limpieza con esta mezcla, además de otras superficies en la que lo puedes utilizar sin problema y donde va a ser igual de efectivo.

Crear un rincón para el desayuno

En el anterior vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar la cocina’ la experta en decoración explicaba cómo crear en las cocinas un rincón exclusivamente dedicado al desayuno, donde tener siempre a mano aquellos productos y menaje que necesitas a primera hora, además de los utensilios que vas a usar. Marga Díaz, además, da consejos sobre cómo ordenarlo bien y dejarlo bonito para que no desentone con el resto de tu cocina.