Cocinas bonitas con plantas: desmontando los mitos de la estética

¿Todo lo que vemos en Internet sobre plantas en la cocina es de verdad viable? Cuando la estética no es tan funcional como parece

Cinco trucos para que tu albahaca te dure más y la tengas siempre a mano

Compartir







En Internet existe infinidad de imágenes que nos inspiran especialmente en la decoración de nuestras casas, incluso en la cocina. En webs como Pinterest se ve una gran cantidad de fotos que nos aportan grandes ideas, también sobre cómo poner las plantas aromáticas en nuestra cocina para que sea funcional a la vez que estético. Ahora bien, ¿todo lo que vemos por ahí es tan viable como parece? Natalia Sáez, conocida en redes sociales como ‘En abril hojas mil’, nos resume algunas cuestiones en el vídeo.

La arquitecta y paisajista nos habla en este nuevo vídeo de ‘Plantas en tu cocina’ sobre como en ocasiones una inspiración que queda muy bien en las fotos, en la realidad no es tan viable porque hay que medir bien qué plantas se pueden mantener en la cocina y en qué zonas es recomendable colocarlas.

Tal y como Natalia Sáez explica, la humedad de las cocinas es muy beneficiosa para muchas plantas, sobre todo en climas secos. Además, estas son capaces de absorber muchos olores y permiten eliminar compuestos tóxicos del ambiente. No obstante, no hay que hacerlo de cualquier manera, por lo que la arquitecta nos cuenta en el vídeo algunas ideas que, pese a ser muy bonitas, no son nada viables a lo largo del tiempo.

¿Se pueden tener las plantas aromáticas en macetas colgadas de la pared? ¿Es bueno tener plantas sobre la campana extractora? ¿De verdad es funcional llenar las ventanas, techos y encimeras de la cocina de plantas? Sobre todas estas cuestiones habla ‘En abril hojas mil’ en el vídeo y nos da las claves sobre si es bueno o no para ponerlo en práctica.

PUEDE INTERESARTE Tres trucos para que el romero de tu cocina siga sano y dándole sabor a tus platos

Cómo hacer que tu albahaca dure más

En un vídeo anterior de ‘Plantas en tu cocina’ la experta nos dio cinco trucos para cultivar albahaca en casa y hacer que esta se mantenga y la podamos tener siempre a mano para echarle un poco a los platos que lo necesiten. Si quieres saber cómo cuidarla adecuadamente y así poder tenerla bien verde en tu cocina, sigue los consejos del vídeo para que no haya fallo alguno.