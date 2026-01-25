Daniel Brito 25 ENE 2026 - 16:00h.

Muchas veces el fregadero queda con manchas y marcas del uso de su día a día, como las de gotas de agua, que son muy complicadas de quitar definitivamente

El error que se comete al fregar el suelo de la cocina: cómo tenerlo siempre desinfectado

La cocina hay que limpiarla prácticamente a diario. Si esto no te ocurre probablemente es que no seas un gran amante de los fogones o que el día a día no te permite dedicarte a cocinar en casa. Pero por poco que hagas siempre hay un paño que pasar y vajilla y cacharros que lavar en el fregadero para que no se amontonen. Precisamente, y aunque siempre está pasado por agua, el fregadero es uno de los lugares donde más suciedad se amontona, especialmente restos de comida que hay que retirar rápidamente para que no se vayan por el desagüe.

No obstante, si tu fregadero es de acero inoxidable es más que probable que veas día sí y día también como en su superficie se quedan manchas y marcas que hay que estar siempre limpiando para intentar que no se queden incrustadas y dejarlo completamente limpio para también evitar su deterioro.

En todo caso, a veces ese proceso de limpieza no consigue quitar del todo las marcas de las gotas de agua ni tampoco recuperar el brillo del material, aunque si logra mantener la higiene del fregadero. Puede que no encuentres el producto adecuado para lograr un resultado que haga que tu fregadero parezca como recién instalado, por eso quizá hay que optar por un método más casero y de lo más efectivo.

El método para dejarlo como nuevo

Para lograrlo necesitas dos elementos: bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos productos que es probable que tengas en casa, ya que son utilizados en otros métodos de limpieza, especialmente en la cocina, por su efectividad a la hora de retirar manchas y suciedad.

Este método comienza enjuagando con agua tibia o caliente toda la superficie del fregadero y retirando cualquier resto visible de comida o de suciedad. Seguidamente, añade por la zona el bicarbonato primero para que empiece a actuar sobre las marcas y manchas y después completa el proceso echando el vinagre blanco por encima para que haga el efecto efervescente que pondrá la guinda para acabar con las manchas.

Para que la efectividad sea total, lo siguiente es frotar toda la superficie con un estropajo liso para evitar arañazos, lo que conseguirá retirar todas las manchas y hacer que la mezcla se extienda por todas las zonas de forma uniforme. Una vez acabado este proceso, aclara con agua todo exceso de producto y luego seca con un paño o papel de cocina, lo que te hará ver el resultado final: un fregadero que ha recuperado su brillo y que no tiene ningún tipo de marca en toda su superficie.

Eso sí, esto se mantendrá unos días, pero es fundamental seguir manteniendo limpio el fregadero, retirando cualquier resto de suciedad en el mismo instante y volviendo a repetir este proceso cada cierto tiempo.