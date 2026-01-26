El truco casero y desconocido para limpiar ollas y sartenes en casa

Redacción Gastro 26 ENE 2026 - 16:00h.

Limpiar determinados utensilios de la cocina a veces es toda una odisea, especialmente si se queda adherida grasa o suciedad difícil de sacar con un detergente normal, por muy bueno que sea. Esto, sobre todo si eres muy cocinillas, puede ocurrir con los calderos, ollas y sartenes, que no siempre quedan tan limpias como desearías, ni aún metiéndolos en el lavavajillas. No obstante, existen trucos y mezclas caseras que ayudan a que queden siempre como nuevos.

Pese a que hay detergentes en el mercado muy efectivos y que en la mayoría de las ocasiones logra retirar toda la grasa y suciedad evidente al estregar con agua caliente, existe una mezcla casera que actúa sobre la suciedad ayudando a que se elimine la grasa acumulada e incluso devuelva parte del brillo al menaje después de fregarlo: la mezcla de refresco de cola con sal.

Se trata de una mezcla sencilla de preparar con dos productos que fácilmente puedes tener ya en casa y, si no, comprarlos en el supermercado. Para hacerla, hay que poner 200 mililitros de refresco en un recipiente con una cucharada de sal, otros 200 mililitros de agua y 150 mililitros de detergente para la loza.

Cómo actúa

Cuando todo está perfectamente mezclado, hay que echar el resultado sobre la sartén o caldero y estregar de forma suave, especialmente en aquellas zonas donde la suciedad o la grasa se ha incrustado, que poco a poco irá desapareciendo durante el proceso de limpieza.

Si este método funciona es porque cada componente tiene una función concreta, ya que el refresco consigue que se reblandezca la suciedad incrustada, mientras que la sal es un abrasivo suave. El detergente hace su trabajo al descomponer y arrastrar la grasa, logrando un método casero que funciona para quitar los restos de suciedad y grasa más evidente y que no se van ni con agua caliente.

Hay que tener en cuenta que se trata de un método casero y que no se aconseja utilizar con excesiva frecuencia, tampoco en superficies delicadas y sensibles, como puede ser una sartén antiadherente o un acabado brillante. Además, se aconseja aclarar bien el utensilio tras usar la mezcla, ya que obviamente no se debe ingerir esta mezcla.

