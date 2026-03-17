Daniel Brito 17 MAR 2026 - 17:08h.

La artista, que saca nuevo disco, sabe perfectamente dónde comer el mejor atún rojo de almadraba cada vez que va a Barbate

Julio Vázquez, el chef del templo del atún rojo de almadraba: "La parte del contramormo me vuelve loco"

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Ana Torroja regresa con un nuevo disco, ‘Se ha acabado el show’, aunque lo cierto es que la artista nunca se ha bajado de los escenarios durante las décadas que lleva de carrera desde que ponía voz a Mecano. Eso sí, cuando se apagan los focos de los conciertos la cantante sabe dónde ir a relajarse o a disfrutar de su tiempo libre, donde la gastronomía tiene un hueco importante. En el sur se encuentra uno de sus grandes refugios, además de un restaurante que es uno de sus favoritos y el que siempre elige para comer atún rojo.

Su lugar favorito para comer atún rojo

Así lo contaba en una entrevista con la Guía Repsol hace un tiempo: “El Campero, en Barbate, es el mejor restaurante para probar el delicioso atún de la almadraba”. Es más, Ana Torroja también subrayaba que tiene sus grandes indispensables cada vez que se sienta en su mesa y contaba en la entrevista que sus “favoritos son la tostada de atún con trufa, que es una delicia, o el sashimi de ventresca. La verdad es que todo es de una calidad excelente”.

El Campero (Avenida constitución, local 5 C) se define como “el primer espacio gastronómico del mundo dedicado al atún rojo, tanto en su carta como en su diseño interior”. Ubicado en el pueblo marinero de Barbate, su filosofía se aleja de la vanguardia y se sitúa más en la cocina más tradicional entre la dieta mediterránea y la tradición de almadraba. “Respetamos el sabor de los productos de nuestra tierra con nuevas técnicas y recetas de vanguardia. Somos el redescubrimiento de un producto único, sostenible y estacional, como es el atún rojo de almadraba”, expresan.

Su carta cambia todos los años, pero el atún rojo de almadraba siempre está presente como el centro de su oferta. Entre sus destacados está la mojama de atún de almadraba o la hueva curada de atún rojo salvaje de almadraba, además de sus albóndigas de atún con tomate picante, el pescado salvaje, los carabineros, sus diferentes sashimis, el tratar de lomo, las costillas de atún asadas o el churrasco de atún a la plancha. Y si eres más de carne, también tienen oferta para ti en su carta.

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Así es El Campero

Este restaurante es para muchos el templo del atún rojo de almadraba y su jefe de cocina, Julio Vázquez, nos explicaba hace un tiempo que el atún que se pesca en las aguas del Estrecho es “único en el mundo por su infiltración de grasa”.

Además, el chef nos reconocía que para él hay una parte que es absolutamente exquisita, que se trata del contramormo, en la parte interna de la cabeza del atún. Esa zona, contaba, tiene “una infiltración de grasa muy íntegra que es muy exclusiva, solo se obtienen dos contramormo de cada atún. A mí me vuelve loco”. ¿Cómo prepararlo? Para sacarle el máximo partido su recomendación es hacerlo a baja temperatura y asado.