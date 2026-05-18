Un ejemplo de cómo el diseño puede adaptarse a la vida real sin perder sofisticación

La cocina de estilo "cottagecore" de Ariadne Artiles

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La cocina de María Pombo y Pablo Castellano en su casa de Madrid, no es solo un espacio donde se cocina, sino un lugar pensado para vivir, compartir, crear y, sobre todo, disfrutar en familia. Desde el primer vistazo, queda claro que estamos ante una cocina vanguardista que rompe con los esquemas tradicionales. Aquí no hay concesiones a lo convencional, cada material, cada línea y cada elección estética responde a una visión muy concreta. Y es que, detrás del diseño, está la mente de Pablo Castellano, arquitecto de formación y amante declarado de la cocina como espacio vital.

Para él, las cocinas tienen algo especial. No son únicamente funcionales, sino que representan el alma de la vivienda. Un punto de encuentro donde confluyen el diseño, la rutina diaria y los momentos más íntimos. Esa filosofía se traduce en un espacio que va mucho más allá de lo decorativo, es una cocina pensada para una familia real, con ritmo, con niños, con visitas y con vida.

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El resultado es una estancia sofisticada pero acogedora, moderna, pero con guiños clásicos, estética pero tremendamente práctica. Una cocina que no se parece a ninguna otra y que, precisamente por eso, se ha convertido en una de las más comentadas y admiradas del panorama lifestyle actual.

Cuando el diseño se convierte en reto

Detrás de esta cocina espectacular hay una historia de obra, decisiones difíciles y más de un quebradero de cabeza. Porque sí, la casa de María Pombo en Madrid no siempre fue así. La pareja apostó por una reforma integral que transformó completamente la vivienda, incluyendo, por supuesto, la cocina.

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El proceso no fue sencillo. Como ocurre en muchas reformas ambiciosas, hubo imprevistos que pusieron a prueba su paciencia. Uno de los más recordados tiene como protagonista la pieza estrella del espacio, la mesa que hace las funciones de isla central.

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Esta impresionante estructura de mármol, con tonalidades verdes profundas y elegantes vetas naturales, sufrió un accidente durante el transporte. Se rompió antes de ser instalada, obligando a rehacer una de las piezas clave del diseño. Un contratiempo que retrasó el proyecto, pero que no hizo que renunciaran a su idea original.

Y es que esta isla no es una isla cualquiera. Es el elemento que articula toda la cocina. Imponente, sofisticada y absolutamente protagonista, está elaborada en mármol verde, un material poco habitual que aporta personalidad y carácter al conjunto. A su alrededor, la cocina se despliega con una coherencia estética impecable.

Las molduras blancas en los muebles aportan un aire clásico que contrasta con la modernidad de los materiales. El porcelánico veteado en gris, presente tanto en la isla como en los frontales entre muebles altos y bajos, introduce una continuidad visual que equilibra el conjunto.

Contrastes que definen un estilo único

Uno de los grandes aciertos de esta cocina es su capacidad para jugar con los contrastes sin perder coherencia. Aquí, lo moderno y lo clásico no compiten, sino que se complementan. El blanco es el color dominante, aportando luminosidad y sensación de amplitud. Sin embargo, lejos de resultar frío, se combina con materiales cálidos como la madera, presente en detalles estratégicos que suavizan el conjunto. A esto se suman los acabados metálicos de algunos electrodomésticos, que introducen un toque contemporáneo y ligeramente industrial. Este mix de materiales genera dinamismo visual y evita que el espacio resulte plano.

El suelo también juega un papel fundamental. Las baldosas de gran formato, en acabado mate, aportan continuidad y elegancia. Son prácticas, resistentes y, además, contribuyen a esa sensación de orden y limpieza visual que define toda la cocina. Pero si hay algo que realmente marca la diferencia es la tecnología. La cocina está equipada con electrodomésticos de última generación, pensados no solo para facilitar el día a día, sino también para mejorar la experiencia culinaria.

Estos dispositivos se integran en el mobiliario blanco con molduras, manteniendo la estética general. Los detalles en dorado, sutiles pero presentes, elevan el conjunto y aportan un punto de sofisticación que marca la diferencia.

La despensa: orden, estética y vida familiar

Si hay un espacio que refleja especialmente bien el espíritu de esta casa, es la despensa. Lejos de ser un simple lugar de almacenamiento, se ha convertido en una extensión natural de la cocina y en uno de los rincones favoritos de la familia.

Amplia, bien organizada y cuidada hasta el último detalle, la despensa demuestra que el orden también puede ser bonito. María Pombo decidió dar un paso más allá en la organización, sustituyendo los envases originales de muchos productos por recipientes transparentes. Este gesto, aparentemente simple, transforma completamente el espacio. No solo mejora la visibilidad y facilita el acceso a los alimentos, sino que también aporta una estética limpia y armoniosa.

Una cocina pensada para vivir

Lo que hace realmente especial la cocina de María Pombo no es solo su diseño, sino su capacidad para adaptarse a una vida real. No es una cocina de revista pensada únicamente para ser fotografiada, sino un espacio vivo, dinámico y en constante uso.

Aquí se cocina, se desayuna, se improvisan cenas, se celebran encuentros y se comparten momentos cotidianos. La gran isla central no es solo un elemento estético, sino también un punto de reunión. Un lugar donde todo ocurre. La elección de materiales resistentes, la distribución abierta y la integración de tecnología responden a la necesidad de crear un espacio cómodo para una familia numerosa.