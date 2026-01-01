Renueva o reforma tu cocina en 2026 fijándote en los detalles que muestran las celebridades en sus hogares

Cocinas bonitas con plantas: desmontando los mitos de la estética que vemos en Internet

El inicio de un nuevo año es una época en la que muchas personas se sienten con la motivación suficiente para hacer cambios en sus hábitos: comer más sano, hacer ejercicio a menudo, empezar a cuidarse más… Pero también hay quienes deciden modificar no solo sus rutinas, sino también sus entornos. ¿Por qué no te animas a reformar tu cocina o a incorporar algún detalle en esta estancia para que se sienta como nueva? No siempre es necesario hacer obras, sino que a veces basta con modificar algún rincón del corazón de tu hogar para darle un aire diferente. Inspírate en las cocinas de varias celebridades para transformar la tuya en 2026.

El toque tropical de Paula Echevarría

Al igual que otros muchos famosos, Paula Echevarría y Miguel Torres han enseñado a través de sus publicaciones en las redes sociales algunos detalles de su chalet en la localidad madrileña de Villafranca del Castillo. La mayoría de las cocinas modernas apuestan por el blanco en el mobiliario, la encimera y otras superficies, ya que refleja la luz, contribuye a que el espacio se vea más amplio y transmite una sensación de limpieza. Sin embargo, conviene agregar un toque de color para sumar alegría y diversión al lugar en el que preparas tus desayunos, comidas, meriendas y cenas. La actriz y su pareja lo han hecho con un llamativo estampado tropical que se puede ver en la pared de la encimera. No tienes por qué cambiar tus azulejos, ya que puedes decorar una zona de la cocina con papel pintado, vinilos o adhesivos que son fáciles de instalar, de limpiar y resistentes al calor.

La madera reciclada de Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth viven en una gran mansión hecha a medida en la costa este de Australia. El hogar de la pareja cuenta con una gran cocina abierta en blanco, con techos muy altos y enormes ventanales. Una de las claves que aporta un toque cálido a este espacio tan luminoso es sin duda el uso de la madera, que aparece en tonos claros, por ejemplo, en muchos frontales de la cocina. Añadir elementos de madera a tu cocina siempre es un acierto, volviéndola más acogedora y dotándola de mayor naturalidad. Además, en la zona en la que los actores se sientan a comer con sus hijos el protagonismo se lo lleva una gran mesa de madera reciclada y de un marcado estilo rústico que contrasta con el resto de la decoración, de líneas más modernas y minimalistas. El diseñador de interiores Lee Brennan la creó para ellos reutilizando madera antigua de color oscuro.

Apuesta al rojo con Eva Longoria

Eva Longoria ha protagonizado docuseries centradas en el mundo de la gastronomía y tiene su propio libro de recetas mexicanas, muchas de las cuales prepara en una cocina que muestra a menudo en las redes sociales y a la que ha dado mucho uso. Es un espacio con una amplia encimera, una gran variedad de utensilios y electrodomésticos, pocos colores y muchos fogones. La actriz y directora no utiliza una vitrocerámica para preparar sus platos, sino una clásica cocina de gas de estilo tradicional y con muchos fogones. Si necesitas actualizar esta parte de la cocina, inspírate en la de la estrella y atrévete a poner unos mandos de color rojo u otro color que llame la atención.

Separa la cocina como Nuria Roca

¿Cocina abierta o cerrada? Esta es la duda que asalta a muchas personas a la hora de reformar sus casas, dando muchas vueltas a las ventajas e inconvenientes de cada posibilidad. Si no acabas de tomar una decisión, puedes apostar por una fórmula intermedia, como la que presenta la cocina de Nuria Roca y Juan del Val. Ellos tienen en su hogar una cocina que está unida a una sala de estar a través de un tabique de cristal. Este elemento permite poner límites a ambas estancias, pero visualmente da la sensación de contar con un espacio mucho más amplio.

El equilibrio de colores de Meg Ryan

Si tienes dudas a la hora de elegir la gama cromática de tu cocina, inspírate en la renovación que Meg Ryan encargó para su casa en Montecito (California, Estados Unidos). Aunque el blanco y los tonos neutros suelen predominar en casi todas las cocinas modernas, ella arriesgó con una propuesta distinta en la que sobresale el contraste entre el blanco y el negro. Este último color se asocia con la elegancia, pero usado en exceso en decoración puede hacer que un espacio se vea más pequeño de lo que realmente es. La actriz encontró un equilibrio entre los dos citados colores usando elementos como las encimeras de mármol, las baldosas, todo el mobiliario y su doble horno francés.