Cada armario, cada módulo y cada electrodoméstico parecen responder a una idea clara: crear una cocina cómoda, práctica y visualmente relajante

Suelos de madera y vistas al jardín: las claves de la cocina de Blanca Romero

Compartir







Frente al Mediterráneo, en una espectacular vivienda situada en Mallorca, Álex Adrover y Patricia Montero han construido mucho más que una residencia luminosa y sofisticada, han creado un refugio familiar donde cada estancia está pensada para compartir tiempo, disfrutar de la calma y convertir la rutina en un pequeño ritual cotidiano. Allí viven junto a sus dos hijas y sus mascotas, formando una familia numerosa que encuentra en la cocina uno de sus grandes puntos de encuentro.

La pasión de ambos por la gastronomía ha marcado profundamente el estilo de vida que han elegido. Su paso por el programa MasterChef Celebrity no solo reforzó su interés por la cocina, sino que también consolidó una manera de entender la alimentación basada en el bienestar, los ingredientes frescos y la importancia de cocinar en familia. Para ellos, preparar una receta no es únicamente una tarea doméstica, sino una forma de conectar entre sí, de cuidar a quienes quieren y de transmitir hábitos saludables a sus hijas.

PUEDE INTERESARTE Con isla problemática y para familia numerosa: la cocina de María Pombo en su casa de Madrid

Todo ello se refleja en una vivienda organizada en torno a un gran espacio abierto que integra cocina, salón y zona de trabajo en un mismo ambiente diáfano. La luz natural, los materiales cálidos y una estética serena convierten esta cocina en el auténtico corazón de la casa. Un espacio abierto, funcional y natural que resume a la perfección el estilo de vida mediterráneo que tanto define a la pareja.

Una cocina abierta al salón pensada para compartir

En muchas viviendas actuales la cocina ha dejado de ser una estancia aislada para convertirse en el verdadero centro de la vida familiar. Eso es precisamente lo que ocurre en la casa de Álex Adrover y Patricia Montero, donde este espacio se funde completamente con el salón para crear una sensación de amplitud, continuidad y convivencia constante.

PUEDE INTERESARTE Suelo de barro y con salida al jardín: la idílica cocina de María Pombo en Casa Vaca

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El salón, luminoso y acogedor, se conecta de forma natural con la cocina gracias a una distribución abierta que permite que todas las actividades familiares convivan en armonía. Mientras uno cocina, las niñas juegan, hacen deberes o participan en la preparación de alguna receta.

La isla central actúa como elemento delimitador entre ambas áreas sin romper la sensación de unidad. No hay muros ni separaciones rígidas, sino una transición fluida que aporta modernidad y funcionalidad. El resultado es un espacio mucho más práctico para el día a día y perfectamente adaptado a la dinámica de una familia activa y numerosa.

Electrodomésticos integrables

La cocina de la pareja destaca no solo por su amplitud, sino también por una estética muy cuidada donde funcionalidad y diseño conviven de forma impecable. Lejos de tendencias estridentes o excesivamente decorativas, Álex Adrover y Patricia Montero han optado por una línea visual serena, elegante y atemporal basada en materiales cálidos y colores neutros.

El protagonismo recae especialmente en la combinación de tonos marrones y blancos, una mezcla que aporta luminosidad sin renunciar a la sensación de hogar. Los armarios inferiores, en acabado marrón, añaden profundidad y calidez al espacio, mientras que la parte superior en blanco ayuda a potenciar la claridad visual y aligera el conjunto. Esta dualidad cromática consigue una cocina sofisticada pero acogedora, muy coherente con el estilo natural que define toda la vivienda.

Otro de los grandes aciertos del diseño es la integración total de los electrodomésticos. Todo está pensado para mantener una estética limpia y ordenada, evitando elementos visuales innecesarios. Las puertas sin tiradores refuerzan esa sensación minimalista y contemporánea que hace que el espacio resulte mucho más armónico. El horno y el microondas se encuentran integrados en una elegante torre de almacenaje, optimizando el espacio y facilitando la organización diaria. La funcionalidad también juega un papel clave. El abundante almacenaje permite mantener encimeras despejadas y tener todo perfectamente organizado, algo especialmente importante en una casa donde cocinar forma parte de la rutina diaria.

La gran isla blanca que articula toda la estancia

Si hay un elemento que concentra toda la atención en la cocina de Álex Adrover y Patricia Montero es, sin duda, la gran isla central blanca. Más allá de su valor estético, esta pieza se ha convertido en el auténtico eje alrededor del cual gira la vida diaria de la familia.

La isla cumple múltiples funciones. En ella se encuentran integrados tanto el fregadero como la vitrocerámica, convirtiéndola en la principal superficie de trabajo de la cocina. La elección del color blanco potencia todavía más la luminosidad del conjunto y aporta una sensación de limpieza y amplitud muy característica de los espacios mediterráneos contemporáneos. Además, al tratarse de una cocina abierta, la isla actúa como nexo visual entre la zona culinaria y el salón, favoreciendo una continuidad estética muy equilibrada.

Otro detalle especialmente práctico es que la propia isla también integra un horno adicional, optimizando al máximo la funcionalidad del espacio. Todo está diseñado para facilitar el movimiento y el trabajo diario sin perder comodidad ni fluidez visual.

Frente a la encimera, ya en la parte del salón, se sitúa una gran mesa familiar de madera que añade el contrapunto cálido y natural al predominio del blanco

Luz natural y enormes ventanales frente al Mediterráneo

Uno de los aspectos más espectaculares de la vivienda de Álex Adrover y Patricia Montero es la impresionante entrada de luz natural. La cocina y el salón reciben luz a raudales gracias a enormes ventanales y cristaleras que rodean gran parte de la estancia principal. Desde diferentes ángulos, la vivienda se abre hacia la terraza y las vistas al Mediterráneo, permitiendo que el paisaje forme parte constante del interior de la casa.

La luz entra tanto desde el salón como desde uno de los laterales de la cocina, creando una sensación envolvente de claridad durante prácticamente todo el día. Esta doble entrada lumínica multiplica la amplitud visual y hace que cada rincón resulte mucho más cálido y acogedor.

Los tonos blancos presentes en paredes, mobiliario y encimeras ayudan además a reflejar la luz natural, potenciando todavía más la sensación de luminosidad. El resultado es una atmósfera fresca, relajada y profundamente mediterránea donde el exterior parece integrarse de manera natural en la vivienda.