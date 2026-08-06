Amplia, luminosa y llena de contrastes: las claves de la cocina de Isabel Jiménez

La cocina de la periodista es el equilibrio entre belleza y funcionalidad es clave en toda la estancia

La cocina de estilo "cottagecore" de Ariadne Artiles

Compartir







Hay casas que se diseñan para ser vistas… y otras que se crean para ser vividas. La vivienda de la periodista Isabel Jiménez en Madrid pertenece, sin duda, al segundo grupo. Reformada por el estudio Fh2L Arquitectos, su hogar respira una filosofía slow que huye de artificios innecesarios para abrazar la calma, la luz y los materiales naturales. Cada rincón está pensado para acompañar el ritmo cotidiano de su familia, y en ese equilibrio entre estética y funcionalidad, la cocina emerge como el auténtico corazón de la casa.

Blanca, amplia y profundamente luminosa, esta estancia no solo cumple con su función práctica, sino que se convierte en un punto de encuentro, en un lugar donde las conversaciones fluyen y el tiempo parece detenerse. En ella, los tonos neutros dialogan con elementos naturales, mientras la luz, siempre protagonista, se cuela sin esfuerzo por cada superficie. La cocina de Isabel Jiménez no busca impresionar, conquista por su serenidad, por su equilibrio y por esa capacidad de hacer sentir hogar desde el primer instante.

PUEDE INTERESARTE La cocina donde Carla Pereyra y Simeone preparan los alimentos de su propio huerto

Una cocina blanca: luz, amplitud y equilibrio natural

Si hay algo que define la cocina de Isabel Jiménez es su capacidad para multiplicar la sensación de espacio. El blanco, elegido tono principal, no es casualidad, aporta luminosidad incluso en los rincones más discretos y actúa como un lienzo neutro sobre el que se construye el resto del diseño. Es un color que no solo amplía visualmente los metros cuadrados, sino que también permite que otros elementos cobren protagonismo sin saturar el ambiente.

La distribución gira en torno a una gran isla central, concebida como eje funcional y social. Esta pieza no solo organiza el espacio, sino que lo articula, conectando las diferentes zonas de la cocina de manera fluida.

PUEDE INTERESARTE Suelos de madera y vistas al jardín: las claves de la cocina de Blanca Romero

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los electrodomésticos, en tonos negros, aportan un contrapunto moderno y sofisticado. Son pequeñas concesiones cromáticas que rompen la uniformidad sin restar coherencia al conjunto. El resultado es una cocina que combina orden visual con riqueza estética, donde cada detalle suma sin competir. El contraste continúa en el suelo y en elementos arquitectónicos como marcos de puertas y ventanales, donde la madera en tonos más oscuros aporta profundidad y equilibrio visual.

La encimera y la mesa: diseño, resistencia y alma práctica

En toda cocina hay un elemento que define su funcionalidad real, y en este caso es, sin duda, la encimera. En la casa de Isabel Jiménez, este espacio de trabajo se eleva a protagonista gracias a su material, el Silestone. Pero su importancia va más allá de lo técnico. La encimera forma parte de un diseño global cuidadosamente pensado, donde cada elemento contribuye a una organización eficiente. Amplia y bien distribuida, permite trabajar con comodidad, favoreciendo una experiencia de uso fluida, casi intuitiva.

La isla central, en la que se integra, se conecta con una zona de mesa destinada a desayunos, comidas rápidas o cenas informales. Este espacio híbrido transforma la cocina en algo más que un lugar para cocinar: la convierte en un punto de convivencia diaria. Aquí, el blanco sigue dominando, amplificando la luz y reforzando la sensación de amplitud, mientras que la madera clara de la mesa introduce calidez. Las lámparas de fibras naturales que cuelgan sobre la mesa refuerzan esta sensación, aportando textura y un guiño orgánico que conecta con la filosofía general de la vivienda.

Cocina inteligente: tecnología al servicio de la vida diaria

Más allá de su estética cuidada, la cocina de Isabel Jiménez también destaca por su carácter tecnológico. En un mundo donde el tiempo es un bien escaso, la integración de sistemas inteligentes marca una diferencia real en el día a día.

Todos los electrodomésticos de la vivienda están conectados y pueden gestionarse desde el móvil. Esta capacidad no solo aporta comodidad, sino que redefine la manera en que se interactúa con el espacio. Desde programar el horno hasta controlar el frigorífico o ajustar el lavavajillas, todo se puede hacer de forma remota, adaptándose al ritmo de vida de la familia.

Pero lo más interesante es su capacidad de autogestión. Los dispositivos no solo obedecen órdenes, sino que optimizan su funcionamiento, anticipándose a las necesidades. Este enfoque convierte la cocina en un entorno dinámico, donde la tecnología no es un añadido, sino una herramienta que facilita la vida.

Una cocina que hace hogar: arte, naturaleza y emoción

Uno de esos gestos es la presencia del arte. En las paredes blancas, Isabel Jiménez ha reservado espacio para piezas que reflejan su sensibilidad estética. En el área abierta que conecta la cocina con el salón, destaca una fotografía en blanco y negro que enmarca un paisaje.

La naturaleza está presente no solo en las imágenes, sino también en los materiales. La madera, las fibras naturales, los tonos neutros… todo contribuye a crear una sensación de equilibrio que invita a quedarse. No hay estridencias ni excesos: solo una armonía cuidadosamente construida.