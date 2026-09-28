La madera encuentra su contrapunto en las encimeras negras, creando una combinación sofisticada que aporta carácter a una cocina familiar

De puertas escamoteables y techos altos: la cocina "escondida" de Vicky Martín Berrocal

Compartir







La casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos en Sevilla es uno de los refugios familiares más especiales de la pareja. Situada en La Alegría, la espectacular finca que el futbolista posee en tierras sevillanas, la propiedad se extiende sobre varias hectáreas y combina la esencia de las grandes construcciones andaluzas con todas las comodidades de una vivienda contemporánea. La casa principal, de enormes dimensiones y distribuida en dos plantas, está rodeada de amplias zonas exteriores y diferentes espacios destinados tanto al descanso como al deporte y al ocio familiar.

La propiedad está concebida para que Pilar, Sergio y sus cuatro hijos puedan disfrutar de una enorme privacidad sin renunciar a prácticamente nada. Entre sus instalaciones destacan diferentes zonas de descanso, gimnasio, piscina, pista de pádel y espacios destinados al entrenamiento, además de la conocida yeguada del futbolista.

PUEDE INTERESARTE Vanguardista y minimalista: la cocina diseñada por Jesús Vázquez y su marido Roberto Cortés

El interior mantiene esa misma filosofía, espacios amplios, líneas contemporáneas y una decoración en la que los materiales naturales conviven con elementos mucho más modernos Entre todos sus espacios, la cocina de Pilar Rubio y Sergio Ramos merece una atención especial. Es uno de los rincones donde el futbolista disfruta de su conocida pasión por la gastronomía y donde el diseño demuestra que funcionalidad y estética pueden caminar de la mano. Amplia, sencilla y lujosa sin resultar excesiva, apuesta por grandes armarios de madera pulida, electrodomésticos encastrados y superficies completamente despejadas. Una gran isla central termina de definir una estancia concebida no solo para cocinar, sino también para reunirse y compartir.

Grandes muebles en tonos oscuros que esconden todo lo necesario

Uno de los elementos que primero llaman la atención en la cocina de Pilar Rubio y Sergio Ramos son sus grandes frentes de almacenamiento. En lugar de llenar el espacio de pequeños muebles independientes, la estancia apuesta por enormes armarios de madera pulida que se extienden prácticamente desde el suelo hasta el techo y aprovechan al máximo la altura disponible.

PUEDE INTERESARTE Así es la cocina más inspiradora de Miriam Giovanelli y su marido arquitecto

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los muebles parecen formar parte de la propia arquitectura de la estancia y crean una especie de pared revestida de madera. Las líneas son limpias, los elementos decorativos se reducen al mínimo y todo aquello que puede generar ruido visual permanece escondido detrás de las puertas.

La continuidad visual es precisamente una de las grandes claves de este diseño. La madera se extiende a lo largo de los diferentes módulos y su veta aporta movimiento sin necesidad de incorporar demasiados adornos. A ello contribuyen los sistemas de apertura discretos, que permiten prescindir de grandes tiradores y mantener los frentes prácticamente intactos.

Los electrodomésticos también participan de esta búsqueda del orden. El horno y el microondas aparecen encastrados dentro del propio mobiliario, colocados a una altura cómoda y alineados con los frentes de madera. De esta manera, quedan perfectamente integrados y no interrumpen la estética general.

Una gran isla central y encimeras negras que aportan sofisticación

Si los armarios de madera construyen el fondo de la estancia, la gran isla central se convierte en el verdadero corazón de la cocina. Su presencia organiza el espacio y crea un punto alrededor del que cocinar, conversar y compartir tiempo en familia.

Su amplia superficie permite preparar alimentos cómodamente, apoyar ingredientes o disponer de espacio adicional cuando varias personas coinciden en la cocina. Es precisamente ahí donde se aprecia el carácter familiar del diseño. La cocina deja de entenderse únicamente como un espacio funcional para convertirse en un lugar de encuentro. El gran contraste llega a través de las encimeras negras. Frente a la calidez de la madera, el negro actúa como una auténtica ancla cromática y aporta una imagen mucho más contemporánea. El resultado es sobrio, elegante y especialmente sofisticado.

No hacen falta demasiados elementos decorativos porque son los propios materiales los que construyen la decoración. La veta de la madera, las superficies negras y las proporciones de la isla son suficientes para aportar personalidad.