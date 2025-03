En España el carnaval se ha ido popularizando por todo el territorio, pero si hay que destacar unos son los de Canarias o los de Cádiz , que estos días celebran algunos de sus días grandes donde, más allá de los disfraces, la gastronomía también tiene un papel fundamental . Y dentro de los platos más típicos de la provincia de Cádiz es imposible no nombrar la tortillita de camarones , una tapa popular especialmente en la zona de San Fernando y Sanlúcar de Barrameda a la que hay que pillarle el truco para que nos salga bien.

Para no aventurarnos a la cocina y estropear una receta para chuparse los dedos, salimos a las calles de Cádiz donde los gaditanos nos dan algunos trucos para conseguir las mejores tortillitas de camarones. ¿Qué recomiendan para que no se nos queme? ¿Qué cantidad de camarones es la ideal para no quedarnos cortos, pero tampoco pasarnos de cantidad? Atento a los trucos de los gaditanos que dan en el vídeo para conseguir la mejor tortillita de camarones y sorprender a tus invitados.