Las 9 mejores recetas de la cocina valenciana, además de la paella

La paella es uno de los platos más conocidos de la gastronomía valenciana, no solo por ser un plato delicioso, también por ser uno bastante controvertido. A pesar de que existe una receta que contempla qué ingredientes exactos lleva, también hay otros muchos factores que hacen que la paella sea considerada como tal y el resto de opciones sean solo aproximaciones a la misma. No son peores recetas, no son malas recetas, pero tampoco son paellas.