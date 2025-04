La influencer gastronómica acaba de publicar su recetario ‘Las mejores recetas de Esbieta’ (Planeta) y nos asegura que, si no llega a ser por su abuela , no habría desarrollado su gusto por la cocina. “Prestaba muchísima atención al corte de los alimentos, a la temperatura de cocción, a los tiempos, al equilibrio entre los ingredientes…”, recuerda.

En su casa siempre se cocinó y se mantuvo el gusto por la comida y recuerda como en Ucrania las carencias vividas “en los años 90 me obligaban agudizar el ingenio a la hora de cocinar. Cuando cumplí 17 años invité a comer a casa a unas amigas. Estaba muy justa de dinero, no me llegaba para la carne e hice un almuerzo solo con verduras, sin si quiera saber que existía un concepto como comida vegana”.

La vida. También estudié química porque se me daba bien, la entendía, pero no me despertaba mariposas en el estómago. Aunque me sigue siendo útil a día de hoy porque la cocina es química y física.