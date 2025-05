La galleta más vendida del mundo también tiene su versión saludable

Las cookies de chocolate aptas para celiacos: 'Lu sin gluten' nos da la receta para endulzar el día

Si hay una galleta reconocible en todo el mundo esas son las Oreo, aunque parece que llevan toda la vida sobre la faz de la tierra, se crearon en 1912 en Nueva York y llegaron a España en 1995. Desde entonces se han vendido más de 450.000 millones de Oreo que, según Cinco Días, genera más de 2.500 millones de dólares al año.

Se trata de una merienda o desayuno inconfundible, dos galletas de chocolate unidas por una crema de vainilla y leche. Su sencillez ha permitido jugar con sabores y formatos. No obstante, las clásicas siguen siendo una de las favoritas para muchos que han llegado incluso a buscar la versión 'fit' de esta entrañable galleta.

Huir de los procesados no es sinónimo de resistirse a este tipo de galleta, ya que la receta saludable de las galletas Oreo triunfa en las redes sociales, pero también en las cocinas de todo el mundo. Los ingredientes de esta receta tienen un gran valor nutricional, no cuentan con grasas malas ni con azúcares refinados, no obstante, son tan adictivas como las originales.

Para la elaboración de estas galletas alternativas comienza con una base de avena molida, a la que se añade cacao puro, un toque de levadura y un poco de agua. Tras amasar bien y dejar reposar, llega el momento de darle forma con la ayuda de un rodillo de cocina y un molde de galletas. El paso por el horno es rápido, y mientras la base se dora, se puede preparar el relleno que tan solo lleva tres ingredientes: queso, miel y vainilla.

La idea de convertir la receta clásica de estas galletas en una atractiva para quienes buscan un estilo de vida saludable es perfecta. Con un poco de creatividad, ganas y los ingredientes adecuados se puede disfrutar de estos pequeños placeres dulces en forma de Oreo.