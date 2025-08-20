Ensalada de lentejas con granada: cómo hacer el plato más refrescante y saciante

Daniel Brito 20 AGO 2025 - 13:00h.

El fin del verano está a la vuelta de la esquina. Igual que costó que llegasen las tan ansiadas vacaciones, estas se marchan en un abrir y cerrar de ojos que nos obligan a volver a la rutina de siempre, aunque a las altas temperaturas aún les queden un poco entre nosotros mientras van bajando gradualmente. Y entre la rutina hay algo que muchos desean recuperar: las comidas, como los platos de cuchara. No hablamos de sopas frías como el gazpacho, sino de potajes o cremas más propias del otoño o del invierno, pero mientras llega ese momento, aquí una receta para seguir comiendo legumbres de una manera más fresca.

Hace poco os enseñábamos cómo hacer una ensalada de garbanzos algo diferente con su toque crujiente y, en esta ocasión, llenamos el plato con una ensalada de lentejas para seguir comiéndolas a la espera de que las temperaturas acompañen para hacer un guiso.

La ensalada de lentejas es un plato ideal no solo para el verano al ser muy ligero, sino que también puede ser una opción perfecta en cualquier otra época del año por su sabor y que, si se completa bien con los ingredientes, la hace muy nutritiva.

Las opciones para hacerla son infinitas, pudiendo añadir todo tipo de ingredientes, desde hojas de canónigos o espinacas, hasta frutas como la papaya o los higos, o el queso feta que tan bien queda en ensaladas.

En esta ocasión te mostramos una opción ligera, refrescante y saciante con granada que se va a convertir en una de tus ensaladas favoritas para cualquier época del año. Y lo mejor de todo es que es fácil y rápida de hacer, así que no te robará mucho tiempo.

