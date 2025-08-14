María Pelazas 14 AGO 2025 - 08:30h.

Si se combinan ambos se consigue un plato simbiótico que mima tu microbiota desde todos los ángulos

¿Sabías que el orden en el que comes los alimentos importa?

Compartir







Prebióticos y probióticos. Hemos escuchado hablar mucho de ellos, sobre todo como suplementos, pero ¿sabemos exactamente qué son y diferenciarlos? ¿Y en qué tipo de alimentos se encuentran? Puede que pese a oír hablar de ellos con frecuencia, estas y otras dudas a su alrededor no las tengas del todo claras. Pero para despejar cualquier incógnita que te surja con los probióticos y los prebióticos está la experta en dietética María Pelazas, que resuelve estas y otras dudas en un nuevo vídeo de ‘¿Sabías que?’.

La experta nos da una norma nemotécnica con la que promete que nunca se nos va a olvidar diferenciar los probióticos de los prebióticos. Cuando hablamos de los primeros no referimos a que nos estamos comiendo el propio organismo vivo, principalmente bacterias y levaduras, que encontramos en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir o la kombucha, además de en los ya populares suplementos.

En cambio, los prebióticos son algo así como la comida de los organismos vivos que forman nuestra microbiota, encontrándose sobre todo en las fibras solubles, como la de los vegetales, las frutas o las semillas, además de en el almidón resistente, aunque no sea una fibra.

De esta manera, María Pelazas anima a que nos aseguremos siempre de que en nuestras comidas hay tanto probióticos como prebióticos, pudiendo comerse por separado a lo largo del día o en una ensalada simbiótica como la que muestra en el vídeo. ¿Quieres saber más sobre ello y descubrir su receta? Dale al play y no te lo pierdas.

El orden de los alimentos importa

En el último vídeo de ‘Sabías que’ la experta en dietética nos explicó la importancia de poner un orden a lo que comemos, no por nada, sino porque si sabemos en qué orden comernos los platos o ingredientes nuestro cuerpo lo metabolizará mejor y, además, podemos evitar picos de glucosa. ¿Quieres saber más? En el vídeo María Pelazas te da todos los detalles.