Crema fría de manzana verde, aguacate y lima: una receta saludable y fresca
Esta sugerencia es muy cremosa y fresca para esos días en los que apetece algo ligero
Crema fría de aguacate: un plato de cuchara diferente al salmorejo para el verano
Si en invierno las sopas y los cocidos calientan el estómago y animan el alma, en el verano, para combatir el calor y saciar el hambre, pocas cosas hay mejores que las cremas frías. El salmorejo y el gazpacho son dos de los grandes protagonistas de esta época, pero otros como la Porra de Antequera o las cremas frías también son excelentes opciones.
Precisamente, en esta ocasión os traemos una receta de una crema fría que es súper sana y está deliciosa. Y por si fuera poco es facilísima de hacer. Se trata de una crema fría de manzana verde, aguacate y lima.
La receta de la crema de manzana verde, aguacate y lima
Ingredientes
- 2 aguacates maduros
- 2 manzanas verdes
- 250 gramos de yogur griego
- Medio litro de agua
- Sal
- Pimienta negra
Elaboración
Con los aguacates
Cortamos los aguacates por la mitad, separamos las dos partes, quitamos el hueso y con una cucharilla quitamos la carne, que la echamos a la batidora.
Con las manzanas
Pelamos las manzanas, las quitamos el corazón y las pepitas y las cortamos en trozos pequeños antes de meterlos en la batidora.
Con la lima
Rallamos la mitad de la lima, exprimimos el jugo y lo echamos a la batidora.
Lo trituramos
Añadimos el yogur y el medio litro de agua y lo trituramos todo junto durante un par de minutos hasta que quede una crema homogénea.
Lo salpimentamos y le damos un último triturado hasta conseguir la textura que estamos buscando.
¡A comer!
Lo dejamos enfriar durante unas 2-3 horas y lo servimos. ¡Qué aproveche!