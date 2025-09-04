Iván Fuente 04 SEP 2025 - 17:41h.

Esta sugerencia es muy cremosa y fresca para esos días en los que apetece algo ligero

Crema fría de aguacate: un plato de cuchara diferente al salmorejo para el verano

Si en invierno las sopas y los cocidos calientan el estómago y animan el alma, en el verano, para combatir el calor y saciar el hambre, pocas cosas hay mejores que las cremas frías. El salmorejo y el gazpacho son dos de los grandes protagonistas de esta época, pero otros como la Porra de Antequera o las cremas frías también son excelentes opciones.

Precisamente, en esta ocasión os traemos una receta de una crema fría que es súper sana y está deliciosa. Y por si fuera poco es facilísima de hacer. Se trata de una crema fría de manzana verde, aguacate y lima.