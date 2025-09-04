Logo de GastroGastro
Crema fría de manzana verde, aguacate y lima: una receta saludable y fresca

Crema de manzana verde y aguacate
La crema fria de manzana es un plato ideal para los días de calorgetty images
Si en invierno las sopas y los cocidos calientan el estómago y animan el alma, en el verano, para combatir el calor y saciar el hambre, pocas cosas hay mejores que las cremas frías. El salmorejo y el gazpacho son dos de los grandes protagonistas de esta época, pero otros como la Porra de Antequera o las cremas frías también son excelentes opciones.

Precisamente, en esta ocasión os traemos una receta de una crema fría que es súper sana y está deliciosa. Y por si fuera poco es facilísima de hacer. Se trata de una crema fría de manzana verde, aguacate y lima.

La receta de la crema de manzana verde, aguacate y lima

Personas4 pax.
Tiempo15 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 2 aguacates maduros
  • 2 manzanas verdes
  • 250 gramos de yogur griego
  • Medio litro de agua
  • Sal
  • Pimienta negra

Elaboración

  1. Con los aguacates

    Cortamos los aguacates por la mitad, separamos las dos partes, quitamos el hueso y con una cucharilla quitamos la carne, que la echamos a la batidora.

  2. Con las manzanas

    Pelamos las manzanas, las quitamos el corazón y las pepitas y las cortamos en trozos pequeños antes de meterlos en la batidora.

  3. Con la lima

    Rallamos la mitad de la lima, exprimimos el jugo y lo echamos a la batidora.

  4. Lo trituramos

    Añadimos el yogur y el medio litro de agua y lo trituramos todo junto durante un par de minutos hasta que quede una crema homogénea.

    Lo salpimentamos y le damos un último triturado hasta conseguir la textura que estamos buscando.

  5. ¡A comer!

    Lo dejamos enfriar durante unas 2-3 horas y lo servimos. ¡Qué aproveche!

