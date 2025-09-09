Comer en la oficina no tiene que estar reñido con la originalidad de platos que además estén llenos de sabor

Lo mejor es hacer platos únicos con verduras, proteína e hidratos de carbono

Comer saludable en el trabajo es posible. La cuestión es organizarse bien y prepararse la comida el día anterior o aprovechar el fin de semana para hacer elaboraciones que te sirvan para las comidas de la semana. Después solo tendrás que guardar la ración de cada día en un tupper y dejarlo listo para llevártelo a la oficina.

Lo perfeto es preparar un plato único que se pueda meter en un solo recipiente y, si es con sobras de lo que se ha cenado o comido durante el fin de semana, se roza la perfección. En busca de un plato sano, completo, contundente y además divertido, se pueden utilizar hortalizas y verduras, también hay que añadir proteínas de origen animal o vegetal; un aporte de carbohidratos y grasas saludables.

Estas recetas están pensadas como opciones de plato único al reunir todos los ingredientes para seguir una dieta equilibrada. Y también son perfectas para llevar en el tupper a la oficina.

Wok de brócoli salteado con pollo

Ingredientes

1 brócoli

1 cebolla

1 diente de ajo

1 lata de pimiento asado

200 gramos de pollo asado

Especias al gusto como ají molido, pimienta, comino

Un chorrito de salsa de soja

Elaboración

Empezamos en un wok salteando un diente de ajo y una cebolla cortada en juliana. Le ponemos un poco de sal y lo dejamos cocinar unos 10 minutos a fuego medio alto. Limpiamos y cortamos el brócoli y lo vamos a cocinar en el microondas. Ponemos un chorrito de agua y lo tapamos con papel film. Lo dejamos unos 5 minutos para que se haga al vapor Añadimos el brócoli medio cocido al wok junto con el pollo. Mezclamos con las especias que más queramos. Ponemos el pimiento cortado en tiras, un chorrito de soja y dejamos cocinar otros 4 minutos.

Pasta con champiñones

Ingredientes

200 gramos de pasta (en este caso pasta fresca, tallarines)

250 gramos de champiñones

1 diente de ajo

1 puerro

200 mililitros de nata líquida (si lo queremos más ligero usar leche evaporada)

Sal

Pimienta negra

Perejil fresco

Queso parmesano

Paso a paso

Limpiamos los champiñones en caso de que no vengan ya lavados. En una sartén pochamos a fuego lento el diente de ajo y los puerros cortados muy finos. Una vez pochado, añadimos los champiñones y subimos el fuego, a fuego medio bajo van a soltar agua y se van a cocer. No dejamos de dar vueltas. Añadimos la nata y salpimentamos. Dejamos cocinar unos 20 minutos a fuego lento para que todos los ingredientes se liguen. Cocemos la pasta en abundante agua con sal. Mezclamos la salsa de champiñones y nata con los tallarines y servimos con queso parmesano rallado y perejil fresco picado.

Quiche de patata, bacon y queso

Ingredientes

2 patatas medianas

70 gramos de queso parmesano en un trozo

30 gramos de mantequilla

100 gramos de beicon cortado en lonchas

100 gramos de queso azul

100 gramos de queso blanco para untar

4 huevos

200 mililitros de nata para cocinar

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal

Manos a la obra