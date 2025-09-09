Divertida, contundente y con sobras: tres recetas para no morir de aburrimiento con el tupper del trabajo
Comer en la oficina no tiene que estar reñido con la originalidad de platos que además estén llenos de sabor
Lo mejor es hacer platos únicos con verduras, proteína e hidratos de carbono
Comer saludable en el trabajo es posible. La cuestión es organizarse bien y prepararse la comida el día anterior o aprovechar el fin de semana para hacer elaboraciones que te sirvan para las comidas de la semana. Después solo tendrás que guardar la ración de cada día en un tupper y dejarlo listo para llevártelo a la oficina.
Lo perfeto es preparar un plato único que se pueda meter en un solo recipiente y, si es con sobras de lo que se ha cenado o comido durante el fin de semana, se roza la perfección. En busca de un plato sano, completo, contundente y además divertido, se pueden utilizar hortalizas y verduras, también hay que añadir proteínas de origen animal o vegetal; un aporte de carbohidratos y grasas saludables.
Estas recetas están pensadas como opciones de plato único al reunir todos los ingredientes para seguir una dieta equilibrada. Y también son perfectas para llevar en el tupper a la oficina.
Wok de brócoli salteado con pollo
Ingredientes
- 1 brócoli
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 lata de pimiento asado
- 200 gramos de pollo asado
- Especias al gusto como ají molido, pimienta, comino
- Un chorrito de salsa de soja
Elaboración
- Empezamos en un wok salteando un diente de ajo y una cebolla cortada en juliana. Le ponemos un poco de sal y lo dejamos cocinar unos 10 minutos a fuego medio alto.
- Limpiamos y cortamos el brócoli y lo vamos a cocinar en el microondas. Ponemos un chorrito de agua y lo tapamos con papel film. Lo dejamos unos 5 minutos para que se haga al vapor
- Añadimos el brócoli medio cocido al wok junto con el pollo. Mezclamos con las especias que más queramos.
- Ponemos el pimiento cortado en tiras, un chorrito de soja y dejamos cocinar otros 4 minutos.
Pasta con champiñones
Ingredientes
- 200 gramos de pasta (en este caso pasta fresca, tallarines)
- 250 gramos de champiñones
- 1 diente de ajo
- 1 puerro
- 200 mililitros de nata líquida (si lo queremos más ligero usar leche evaporada)
- Sal
- Pimienta negra
- Perejil fresco
- Queso parmesano
Paso a paso
- Limpiamos los champiñones en caso de que no vengan ya lavados.
- En una sartén pochamos a fuego lento el diente de ajo y los puerros cortados muy finos.
- Una vez pochado, añadimos los champiñones y subimos el fuego, a fuego medio bajo van a soltar agua y se van a cocer. No dejamos de dar vueltas.
- Añadimos la nata y salpimentamos. Dejamos cocinar unos 20 minutos a fuego lento para que todos los ingredientes se liguen.
- Cocemos la pasta en abundante agua con sal.
- Mezclamos la salsa de champiñones y nata con los tallarines y servimos con queso parmesano rallado y perejil fresco picado.
Quiche de patata, bacon y queso
Ingredientes
- 2 patatas medianas
- 70 gramos de queso parmesano en un trozo
- 30 gramos de mantequilla
- 100 gramos de beicon cortado en lonchas
- 100 gramos de queso azul
- 100 gramos de queso blanco para untar
- 4 huevos
- 200 mililitros de nata para cocinar
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
- Sal
Manos a la obra
- Pelamos, lavamos y secamos las patatas. Rállalas y exprímelas sobre un cuenco con ayuda de un paño de cocina.
- Ralla el queso parmesano. Funde la mantequilla en una sartén a fuego suave, para que no se queme. Añade la patata y el parmesano rallados, salpimenta al gusto y mezcla todo.
- Precalienta el horno a 180 °C. Unta con aceite el interior de un recipiente redondo refractario y cubre el fondo y los laterales con la mezcla de patata.
- Aprieta la masa con la punta de los dedos para que quede compacta y hornea el pastel 30 minutos, hasta que los bordes se doren.
- Limpia y pica el bacon, y corta el queso azul en dados. Lava y pica el cebollino. A continuación, casca los huevos en un cuenco y bátelos. Añade el beicon, el queso azul, el blanco, la nata y la mitad del cebollino, y remueve hasta obtener una masa homogénea.
- Condimenta con sal y pimienta molida, y mezcla. Vierte esta masa en el molde, sobre la base de patata, y prosigue la cocción en el horno, a 180 ºC, durante 30 minutos.
- Retira el pastel cuando esté cuajado y deja reposar 5 minutos.