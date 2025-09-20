Iván Fuente 20 SEP 2025 - 14:00h.

Esta hortaliza combina perfectamente con el jamón haciendo un plato ideal para cualquier época del año

"Más pequeña, sabor intenso y de Cambrils": la alcachofa que usa uno de los chefs que mejor conoce este producto

Compartir







Hay pocas sensaciones mejores que tener el estómago saciado y el paladar lleno de sabor sea primavera, verano, o el otoño que empieza en pocos días. Esa bendita combinación se logra de muchas maneras como, por ejemplo,con esta sencilla receta de alcachofas con jamón. Una sugerencia que, además, es ideal en cualquier época del año y que te contamos.

Aunque la alcachofa sea una de esas hortalizas a las que hay que dar más de una oportunidad para apreciar su verdadero potencial, lo cierto es que merece varias intentonas. Cuando se descubre su sabor y su versatilidad se convierte en todo un habitual de nuestra dieta. Una buena forma de elaborar las alcachofas es con jamón. Y si es ibérico, mejor. Además, nos sirve tanto de entrante como de plato principal.

Receta de Alcachofas rellenas con jamón Personas 2 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Baja Ingredientes 6 alcachofas

1 cebolla

150 gramos de jamón serrando en taquitos

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra molida Elaboración Limpiamos las alcachofas y las vaciamos Para ello lavamos las alcachofas, cortamos el tallo y las puntas que estén más verdes. No es necesario quitar las hojas exteriores si no tienen mal aspecto. Las hervimos durante 20 minutos y transcurrido este tiempo las vaciamos con una cucharilla. Dejamos el relleno de las alcachofas para hacer picadillo con el jamón o para otro plato que tengamos en mente. Elaboramos el relleno Para elaborar el relleno hemos de picar la cebolla en trozos muy finos y la pochamos en la sartén con dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, junto con los 150 gramos de jamón serrano en daditos. Salpimentamos al gusto. Rellenamos las alcachofas Con el sofrito que hemos hecho, vamos rellenando las seis alcachofas. Cuando estén listas podemos darle un toque visual con perejil, espolvoreando un poco queso… o innovando.

En menos de una hora tendremos listo este plato que además de sabroso e ideal para esta época del año tiene un gran valor nutricional toda vez que esta hortaliza ayuda a la digestión y a eliminar el colesterol, entre otras propiedades. Lo dicho, el estómago lleno y el corazón contento. ¡Buen provecho!