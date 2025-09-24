Iván Fuente 24 SEP 2025 - 12:30h.

La vuelta al cole y al trabajo supone un reto para muchas familias tras el verano hasta asentarse en la rutina

Para muchos, el mes de septiembre es el comienzo del año. El colegio, las temporadas deportivas, el año agrícola o el meteorológico, por citar algunos, empiezan ahora. Un momento que, además, llega tras las vacaciones de verano, lo que a veces ocasiona que pueda hacerse cuesta arriba.

Y es que, si tras las Navidades llega la ‘cuesta de enero’, en septiembre nos encontramos con ‘la vuelta al cole’. El nombre es mucho más amable y si no se tienen hijos está rentrée a la rutina es más o menos llevadera, pero si se tiene descendencia la cosa cambia. Volver a la rutina siempre pilla con el paso cambiado. Por mucho que se vuelva antes de las vacaciones, que las clases empiecen de manera paulatina, que los abuelos echen una mano (o dos) o que la Virgen de Quintanilla interfiera en el asunto, la vida acaba por arrollarnos.

Uno de los quehaceres diarios que más quebraderos de cabeza suele dar es la comida. Tras la libertad del verano vuelven los corsés de los horarios y claro, hay que sacar tiempo para pensar qué cocinar y cuándo hacerlo. Si te pasa eso, hoy te traemos tres recetas para aligerar el asunto. Con estas tres propuestas rápidas y fáciles de hacer la vuelta al cole no te costará tanto. Al menos, en lo que a cocinar se refiere.

Ensalada campera Personas 4 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Baja Ingredientes 600 gramos de patatas pequeñas

10 tomates cherry

2 huevos

1 pimiento verde

Medio pimiento rojo

1 limón

80 gramos de bonito en aceite

20 gramos de aceitunas negras

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil Elaboración Cocemos los huevos y las patatas En primer lugar cocemos los huevos y las patatas. Pasados 10 minutos sacamos los huevos, los pelamos y los partimos en dados, mientras que las patatas deberán estar unos 20 minutos en total. Una vez transcurrido ese tiempo, las sacamos y las partimos en rodajas pequeñas, de no más de un centímetro. Cortamos los pimientos y mezclamos todos Quitamos el tallo, las semillas del interior y lo cortamos en dados, al igual que los huevos. Cuando estén listos, los echamos en una fuente, donde añadiremos los huevos y las patatas, las aceitunas y el bonito. Aliñamos y ¡a comer! Cogemos un bol pequeño donde exprimimos el limón, después añadimos unas 5-7 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, perejil picado y sal. Lo batimos y lo echamos en la fuente donde tenemos el resto de ingredientes. Cuando lo juntemos todo, lo removemos para que la salsa se reparta por todo el plato. Ya tenemos nuestra ensalada campera lista para comer

Verduras estofadas Personas 4 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 200 gramos de cebolla

2 dientes de ajo

2 zanahorias

300 gramos de judías verdes

20 champiñones

1 hoja de laurel

2 Tomates maduros

200 ml de caldo de verduras

40 ml vino blanco

Pimentón dulce

Pimienta negra molida

Sal Elaboración Pelamos las verduras Comenzamos pelando y picando los dientes de ajo y las cebollas. Después hacemos lo mismo con las zanahorias, las cuales las partiremos en trozos muy finos. La clave de este plato es que todas las verduras se cuecen juntas, por lo que hay que cortar en trozos más finos, aquellas que son más duras. Limpiamos los champiñones y trituramos el tomate Limpiamos los champiñones y los cortamos. Con los tomates los partimos y los trituramos sin piel. Rehogamos las verduras Se meten todas las verduras en una cazuela, se salpimenta al gusto y se echa la hoja de laurel. Rehogamos con vino blanco y el caldo de verduras y lo ponemos a hervir, a partir de ese momento lo dejaremos a fuego medio durante 20 minutos. ¡Listo! Pasado ese tiempo, ya tendremos nuestras verduras estofadas sin nada de grasa listas para comer.

