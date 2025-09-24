Tres recetas rápidas y fáciles para que el estrés con los niños no te pase por encima
La vuelta al cole y al trabajo supone un reto para muchas familias tras el verano hasta asentarse en la rutina
Para muchos, el mes de septiembre es el comienzo del año. El colegio, las temporadas deportivas, el año agrícola o el meteorológico, por citar algunos, empiezan ahora. Un momento que, además, llega tras las vacaciones de verano, lo que a veces ocasiona que pueda hacerse cuesta arriba.
Y es que, si tras las Navidades llega la ‘cuesta de enero’, en septiembre nos encontramos con ‘la vuelta al cole’. El nombre es mucho más amable y si no se tienen hijos está rentrée a la rutina es más o menos llevadera, pero si se tiene descendencia la cosa cambia. Volver a la rutina siempre pilla con el paso cambiado. Por mucho que se vuelva antes de las vacaciones, que las clases empiecen de manera paulatina, que los abuelos echen una mano (o dos) o que la Virgen de Quintanilla interfiera en el asunto, la vida acaba por arrollarnos.
Uno de los quehaceres diarios que más quebraderos de cabeza suele dar es la comida. Tras la libertad del verano vuelven los corsés de los horarios y claro, hay que sacar tiempo para pensar qué cocinar y cuándo hacerlo. Si te pasa eso, hoy te traemos tres recetas para aligerar el asunto. Con estas tres propuestas rápidas y fáciles de hacer la vuelta al cole no te costará tanto. Al menos, en lo que a cocinar se refiere.
Ensalada campera
Ingredientes
- 600 gramos de patatas pequeñas
- 10 tomates cherry
- 2 huevos
- 1 pimiento verde
- Medio pimiento rojo
- 1 limón
- 80 gramos de bonito en aceite
- 20 gramos de aceitunas negras
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Cocemos los huevos y las patatas
En primer lugar cocemos los huevos y las patatas. Pasados 10 minutos sacamos los huevos, los pelamos y los partimos en dados, mientras que las patatas deberán estar unos 20 minutos en total. Una vez transcurrido ese tiempo, las sacamos y las partimos en rodajas pequeñas, de no más de un centímetro.
Cortamos los pimientos y mezclamos todos
Quitamos el tallo, las semillas del interior y lo cortamos en dados, al igual que los huevos. Cuando estén listos, los echamos en una fuente, donde añadiremos los huevos y las patatas, las aceitunas y el bonito.
Aliñamos y ¡a comer!
Cogemos un bol pequeño donde exprimimos el limón, después añadimos unas 5-7 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, perejil picado y sal. Lo batimos y lo echamos en la fuente donde tenemos el resto de ingredientes. Cuando lo juntemos todo, lo removemos para que la salsa se reparta por todo el plato. Ya tenemos nuestra ensalada campera lista para comer
Verduras estofadas
Ingredientes
- 200 gramos de cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 300 gramos de judías verdes
- 20 champiñones
- 1 hoja de laurel
- 2 Tomates maduros
- 200 ml de caldo de verduras
- 40 ml vino blanco
- Pimentón dulce
- Pimienta negra molida
- Sal
Elaboración
Pelamos las verduras
Comenzamos pelando y picando los dientes de ajo y las cebollas. Después hacemos lo mismo con las zanahorias, las cuales las partiremos en trozos muy finos. La clave de este plato es que todas las verduras se cuecen juntas, por lo que hay que cortar en trozos más finos, aquellas que son más duras.
Limpiamos los champiñones y trituramos el tomate
Limpiamos los champiñones y los cortamos. Con los tomates los partimos y los trituramos sin piel.
Rehogamos las verduras
Se meten todas las verduras en una cazuela, se salpimenta al gusto y se echa la hoja de laurel. Rehogamos con vino blanco y el caldo de verduras y lo ponemos a hervir, a partir de ese momento lo dejaremos a fuego medio durante 20 minutos.
¡Listo!
Pasado ese tiempo, ya tendremos nuestras verduras estofadas sin nada de grasa listas para comer.
Pastel de calabacín
Ingredientes
- 3 calabacines
- 4 huevos
- 500 mililitros de leche
- 50 mililitros de aceite virgen extra
- 150 gramos de harina de trigo
- 100 gramos de queso rallado curado
- 5 gramos de mantequilla
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Con los calabacines
Comenzamos cortando los calabacines en finas lonchas, como láminas. Cogemos dos de ellos y los metemos en una fuente honda, echamos aceite de oliva y sal y los conocemos en el microondas durante unos cinco minutos, a máxima potencia.
Mezclamos la leche, los huevos y la harina
A su vez, podemos ir mezclando la leche, los huevos y la harina hasta que no queden grumos. Cuando esté bien fusionado añadimos los calabacines cocidos y salpimentamos al gusto.
Lo metemos al microondas
Una vez hecho esto cogemos una fuente de horno, la untamos con mantequilla y echamos la mezcla que acabamos de hacer con los calabacines. Echamos queso rallado por encima y sobre él añadimos las láminas del calabacín que nos ha sobrado antes. Lo metemos 15’ en el microondas a máxima potencia.
Transcurrido este tiempo ya estamos a un paso de comer nuestro pastel de calabacín. Dejamos reposar, añadimos pimienta negra recién molida por encima ¡y listo!