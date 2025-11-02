Daniel Brito 02 NOV 2025 - 10:00h.

La influencer ha mostrado en sus redes cómo hace paso a paso su versión de la tarta de la abuela que triunfa en su casa

No son pocos los influencers que, pese a dedicarse a mostrar su vida o enfocarse en el lifestyle, dedican parte de su contenido en redes sociales a hacer sus recetas estrella y mostrárselas a su público. Entre ellos, por ejemplo, María G. de Jaime, que siempre ha admitido que le gusta la cocina, aunque no es muy innovadora, sino que le gusta seguir las recetas paso a paso. Como la que ha mostrado estos días en sus redes: su tarta favorita.

“La tarta favorita de nuestra casa y por la que recibo miles de mensajes pidiendo la receta. Y es la cosa más fácil del mundo”, escribe la influencer en sus redes sociales al mostrar cómo prepara paso a paso el pastel que es muy similar a lo que todos conocemos como la tarta de la abuela de siempre que está principalmente hecha de chocolate y galletas.