La receta de María G. de Jaime para hacer su tarta favorita: "La cosa más fácil del mundo"
La influencer ha mostrado en sus redes cómo hace paso a paso su versión de la tarta de la abuela que triunfa en su casa
No son pocos los influencers que, pese a dedicarse a mostrar su vida o enfocarse en el lifestyle, dedican parte de su contenido en redes sociales a hacer sus recetas estrella y mostrárselas a su público. Entre ellos, por ejemplo, María G. de Jaime, que siempre ha admitido que le gusta la cocina, aunque no es muy innovadora, sino que le gusta seguir las recetas paso a paso. Como la que ha mostrado estos días en sus redes: su tarta favorita.
“La tarta favorita de nuestra casa y por la que recibo miles de mensajes pidiendo la receta. Y es la cosa más fácil del mundo”, escribe la influencer en sus redes sociales al mostrar cómo prepara paso a paso el pastel que es muy similar a lo que todos conocemos como la tarta de la abuela de siempre que está principalmente hecha de chocolate y galletas.
La receta de la tarta de la abuela de María G. de Jaime
Ingredientes
- Galletas María (en su caso utiliza las cuadradas)
- 5 tabletas de chocolate con leche
- ½ de leche
- Una pizca de mantequilla
- Lacasitos al gusto
Elaboración
Prepara las galletas
Moja las galletas en leche, vuelta y vuelta, sin que se ablanden demasiado.
Coloca una capa de galletas mojadas en una fuente o molde.
Prepara el chocolate
Derrite 1 tableta y media de chocolate con una pizca de mantequilla.
Añade leche hasta obtener una textura más líquida.
Vierte esta mezcla sobre la capa de galletas.
Sigue montando la tarta
Repite esto alternando capas de galleta y chocolate, unas 3 capas de cada una es lo ideal.
Termina con una capa final de chocolate, usando 2 tabletas para que cubra bien.
Mete en la nevera
Mete la tarta en la nevera 1 a 2 horas (cuanto más tiempo, mejor).
Y para terminar decórala con Lacasitos al gusto.
Antes de servir, déjala unos minutos fuera de la nevera para que quede blandita. Y espero que la disfrutéis y forme parte de todas vuestras celebraciones como en casa.