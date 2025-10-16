Isabel Sorribas 16 OCT 2025 - 08:30h.

Cada vez tenemos menos tiempo para dedicárselo a la cocina, a lo que comemos, por mucho que nos guste comer bien. Entre la rutina, el trabajo y los quehaceres diarios nos queda poco tiempo para cocinar como es debido. Sin embargo, podemos seguir haciéndolo si dedicamos al menos una hora y algo de tiempo a los fogones para hacer un batch cooking económico con el que dejar la comida de toda la semana lista en menos de una tarde.

Para ayudarnos con las preparaciones Isabel Sorribas, conocida en redes sociales como 'Hoy Comemos con Isi', nos trae en cada vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ los procesos para dejar la comida de toda la semana preparada en una sola tarde de cocinado.

En esta ocasión, la cocinera nos da varias recetas: desde un caldo de hueso ideal para ahora que empieza a refrescar, hasta una lasaña preparada con la carne mechada que se hace en el propio caldo, un pollo asado, una selección de verduras al horno para tenerlas listas de guarnición y otras tres guarniciones más: arroz, quinoa y trigo sarraceno.

A lo largo del vídeo Isi da varios consejos sobre las diferentes preparaciones y como optimizar mejor el tiempo de cocinado. Uno de los trucos que ofrece es cómo preparar los granos y cereales, como el arroz o la quinoa, sin que queden apelmazados. Lo primero que hay que hacer es lavarlos en agua fría para que suelten el almidón y luego cocerlos el tiempo que sea necesario para cada uno. Al terminar se extienden en una bandeja con un tenedor para que se aireen y luego en el tupper se les puede añadir un chorrito de aceite de oliva para que no se apelmacen.

Ingredientes del caldo de hueso

2 huesos de caña

2 huesos de rodilla

1 espinazo

1 punta de jamón

200 gramos de morcillo

1 carcasa de pollo

3 patitas de pollo

1 puerro

1 cebolla

3 dientes de ajo

Perejil

1 zanahoria

2 ramitas de apio

Ingredientes de la lasaña

Carne mechada de aprovechamiento del caldo

500 gramos de tomate frito

1 cebolla

Placas de lasaña

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta

Leche necesaria para bechamel

Queso para gratinar

Ingredientes para el pollo asado

4 contramuslos

1 cebolla

2 zanahorias

4 dientes de ajo

Hoja de laurel

300 mililitros de caldo de verduras

200 mililitros de vino blanco

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de orégano seco

1 cucharada tomillo seco

Ingredientes para las verduras asadas

Batata

Brócoli

Pimiento rojo y verde

Puerro

Aceite de oliva virgen extra

Especias al gusto

Para los granos y cereales