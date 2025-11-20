Daniel Brito 20 NOV 2025 - 13:04h.

Dani García muestra cómo con unos ingredientes le da un enfoque gourmet a las lentejas de siempre da una forma sencilla

Estamos en la época en la que los guisos son lo que más nos apetece la mayoría de los días para entrar en calor en los días de más frío. Sin duda uno de los guisos más populares y que más se preparan tanto en otoño como en invierno son las lentejas, un clásico de siempre que funciona en cualquier comida. Cada cuál tiene sus trucos para prepararlas, con sus propios toques personales o ingredientes que le pone o le quita, hasta los grandes chefs tienes sus propias versiones, como esta de Dani García.

El chef andaluz ha compartido su receta para hacer unas lentejas gourmet con las que conquistarás cualquier paladar. Se trata de un guiso al que le añade foie gras, queso de cabra gratinado y también curry, una fusión de sabores que le aporta un toque gourmet a la receta tradicional de siempre.

Tradicional porque el propio cocinero expresa que, aunque sea una receta algo diferente, el proceso es el mismo, cocinando a fuego suave y con paciencia para que todos los sabores se integren bien y el resultado sea que tus comensales quieran repetir. ¿Quieres saber cómo prepararla? Te damos el paso a paso de esta receta de Dani García.

Las lentejas más gourmet de Dani García Personas 4 pax. Dificultad Media Ingredientes 150 gramos de lentejas pardina

1 hueso de jamón ibérico

2 piezas de foie gras

½ cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

Mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 rodajas de queso de cabra (rulo) para gratinar

Sal en escamas

Pimienta Elaboración Prepara los ingredientes antes del cocinado Pon las lentejas en remojo 8 horas con agua fría. Escalda el hueso de jamón 3 veces desde agua fría y reserva. Empieza a cocinar En una olla, calienta aceite de oliva virgen extra y dora el ajo, la cebolla y el laurel. Añade el pimentón y el curry y echa agua en la olla para que no se quemen. Incorpora las lentejas escurridas y el hueso. Cubre con agua y cocina a fuego bajo, añadiendo más agua poco a poco (como en un risotto) hasta que estén tiernas. Haz el aceite de curry Prepara el aceite de curry mezclando aceite de oliva virgen extra y curry en polvo. Prepara el foie y el queso Marca el foie en la plancha y añade su grasita al guiso. Gratina el queso de cabra con soplete o al grill durante 1–2 minutos. Emplata y disfruta Monta el plato: base de lentejas, foie encima, tres rodajas de queso de cabra gratinado y un chorrito de aceite de curry.