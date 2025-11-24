Crema de setas variadas y queso azul: la receta con sabor a otoño para días de frío

Ana Valverde 24 NOV 2025 - 09:00h.

Si quieres disfrutar de una crema diferente, puedes aprovechar los champiñones y setas de temporada para hacer una buenísima y reconfortante

Crema de coliflor asada y pera: la receta con toque umami ideal para el otoño

En estos meses de frío no solo cambiamos la forma de vestir para adaptarnos a las bajas temperaturas, sino que también nuestra alimentación, donde los purés y cremas son mucho más populares y apetecen para entrar en calor comiendo sano. Pero si estás cansado de las hacer las cremas de siempre y quieres innovar un poco con otras distintas, te traemos una con setas, que además están de temporada, fácil de hacer y riquísima para los días más otoñales.

Ana Valverde nos trae su receta de crema de setas variadas en un nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’, donde nos enseña a hacer en pocos pasos y sin gastar mucho tiempo esta crema en la que puedes combinar tus setas y champiñones favoritos de la temporada otoñal.

Una receta perfecta para comidas o cenas que se puede preparar sin poner toda la cocina patas arriba y que será bastante reconfortante en los días de más frío de invierno y otoño. ¿Quieres saber cómo se hace? En el vídeo Ana Valverde nos da todas las claves para que te salga de chuparte los dedos.

La receta de crema de setas variadas Dificultad Baja Tiempo 45 min. Ingredientes Setas variadas

1 cebolla

Ajetes

Caldo de verduras

Queso azul

Aceite de oliva

Aceite de trufa (opcional) Elaboración Paso a paso Esta crema termina con una textura super cremosa en la que hay una combinación de sabores espectaculares gracias a las notas terrosas de las setas y el contraste con el queso azul. Una receta que terminará siendo una de las grandes favoritas del otoño y del invierno para prepararla en las cenas de los días más fríos. ¿Te atreves a hacerla? En el vídeo tienes el paso a paso completo.

Crema de coliflor y pera

Si la crema de setas se te queda corta y quieres seguir variando, en el último vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ Ana Valverde nos daba la receta de una crema de coliflor asada con pera y toque umami ideal para esta temporada y que es muy sencilla de preparar. ¿Quieres hacerla? En el vídeo tienes todos los pasos para cocinarla en casa.