Daniel Brito 06 OCT 2025 - 09:39h.

El campeonato de Alicante Gastronómica 2025 ha elegido como mejor tortilla de patata de España a una que se prepara en la taberna madrileña de La Falda

Pocos platos hay más representativos de la gastronomía española que la tortilla de patatas. Pero igual que arrasa en popularidad, también lo hace en cuestión de gustos. Están los que la prefieren con cebolla y los que sostienen que es mejor sin, los que la saborean cuajada y los que optan porque esté poco hecha, e incluso hay división entre si es mejor cortar la patata en láminas o en dados. Sin embargo, todo eso queda en un segundo plano al buscar la mejor tortilla de patata en el campeonato anual que se celebra en Alicante Gastronómica 2025.

En el concurso para elegir la mejor tortilla de patata de España han participado un total de 20 finalistas con cocineros de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana, que han buscado conquistar el paladar de un jurado que se ha decantado por una tortilla que se hace en Madrid.

Así es la mejor tortilla de patata de España

De esta manera, el triunfo ha ido a parar al chef Alejandro Oliveira de La Falda, taberna madrileña con dos locales en la capital (calle de Espronceda 17, Chamberí, y calle Miguel Servet 4, Lavapiés). Y su triunfo viene de la mano de una tortilla al más puro estilo Betanzos hecha sin grandes florituras, el mismo Oliveira reconoce que prepara una “tortilla normal, de patata, con la patata mona lisa, 12 huevos y unas tres yemas” en la que no hay ni rastro de cebolla. “No somos anticebolla, pero nosotros la hacemos siempre sin cebolla”, reconoce el cocinero ganador, que pone en valor la importancia de la calidad de todos y cada uno de los ingredientes que forman parte de la receta, desde las patatas y los huevos, hasta la sal o el aceite.

Para disfrutar de esta tortilla en alguno de sus dos locales el restaurante recuerda que cuentan con unidades limitadas cada día y que solo se encontrará disponible en formato pincho entre las 13.30 y las 20.00 horas hasta gin de existencias, pese a que luego puede pedirse desde la carta como tortilla entera (18 euros).

Las otras tortillas premiadas

Y aunque la de La Falda se ha convertido en la mejor tortilla de España en 2025, hay otras dos que completan el podio. El segundo puesto es para La Teulada, una cafetería de Elche donde Celia Clara Correira hace una tortilla tradicional con patatas de la variedad Kennebec, también sin cebolla, y con un resultado final muy cremoso.

Por su parte, el tercer lugar lo ha ocupado el restaurante Cañadío de Santander con una tortilla elaborada por Pedro José Román que, a diferencia de las otras dos premiadas, sí que cuenta con una gran cantidad de cebolla, además de una patata bastante frita y un resultado meloso ideal para disfrutar en barra.