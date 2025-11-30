Este dulce es muy típico en muchas regiones de España
En muchas regiones de España conforme avanzan los meses de otoño se come membrillo. O mejor dicho, se come dulce de membrillo. Esa fruta, que es un pariente lejano de la manzana o de la pera, es usado tradicionalmente para hacer una mermelada que es muy típica en prácticamente todas las regiones españolas, aunque quizá más en el norte.
Más allá de esto, lo cierto es que muchos podemos recordar a nuestras madres y abuelas haciendo dulce de membrillo con esta fruta. Una estampa habitual en los meses otoñales, pero que se disfruta a lo largo de todo el año, ya que la mermelada se conserva durante meses.
Si quieres aprender a hacer este dulce o simplemente buscar recordar aquellos momentos que pasabas con tu abuela en la cocina, te contamos cómo hacer mermelada de membrillo casera. Es muy fácil.
La receta de dulce de membrillo
Ingredientes
- 1 kilo de membrillos
- 800 gramos de azúcar blanco
Elaboración
Lavamos los membrillos
Una vez que hemos recogido (o comprado) la fruta y está lo suficientemente madura, la lavamos con cuidado de eliminar cualquier tipo de suciedad. Después los metemos en una olla con agua y los cocemos durante unos 45 minutos.
Los pelamos y los troceamos
Una vez que los hemos cocido y los hemos dejado atemperarse, los pelamos, les quitamos las pepitas y los cortamos en trozos de un tamaño similar.
Los pesamos y añadimos el azúcar necesario
Cuando tenemos los membrillos lavados, pelados y troceados los pesamos para saber cuánto azúcar hemos de añadir. La cantidad debe ser el 80% del peso de los membrillos.
Hacemos la pasta de membrillo
Ponemos los membrillos en una olla y los cocemos de nuevo a fuego lento, mientras que vamos añadiendo el azúcar y removiendo. Esto no debe llevar más de 10 minutos. La pasta se irá tornando de un color marrón o anaranjado. Después lo pasamos por la batidora para triturar bien la fruta y que quede una pasta sin demasiados grumos. Cuando esté listo, lo volvemos a cocinar.
La cocción final
Cuando tengamos la mermelada de membrillo bien triturada habremos de cocinarla durante una hora más o menos, en función de la cantidad que tengamos. Hemos de ir removiendo la masa para que no se pegue en el fondo y para que se haga toda ella por igual y se espese de manera correcta.
Para saber que tenemos la mermelada lista, podemos poner ‘pinchar’ un cubierto en ella, si se mantiene vertical, estará. Una vez que ya tenemos el dulce preparado es momento de almacenarlo en tuppers (o similares) para guardarlo y disfrutarlo en cualquier momento durante meses.