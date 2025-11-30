Iván Fuente 30 NOV 2025 - 10:00h.

Este dulce es muy típico en muchas regiones de España

En muchas regiones de España conforme avanzan los meses de otoño se come membrillo. O mejor dicho, se come dulce de membrillo. Esa fruta, que es un pariente lejano de la manzana o de la pera, es usado tradicionalmente para hacer una mermelada que es muy típica en prácticamente todas las regiones españolas, aunque quizá más en el norte.

Más allá de esto, lo cierto es que muchos podemos recordar a nuestras madres y abuelas haciendo dulce de membrillo con esta fruta. Una estampa habitual en los meses otoñales, pero que se disfruta a lo largo de todo el año, ya que la mermelada se conserva durante meses.

Si quieres aprender a hacer este dulce o simplemente buscar recordar aquellos momentos que pasabas con tu abuela en la cocina, te contamos cómo hacer mermelada de membrillo casera. Es muy fácil.