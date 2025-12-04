Isabella, Gia, Stella y Alexia son las cuatro hijas que Matt Damon tiene con Luciana Bozán

El actor admitió que es “un cocinero terrible”, pero prepara un sencillo plato con verduras en su casa

Matt Damon es padre de familia numerosa. La estrella de Hollywood conoció en un bar de Miami en 2003 a Luciana Bozán Barroso, una mujer argentina con la que se casó un par de años después y con lo que ha tenido tres hijas: Isabella, Gia y Stella. Además, el intérprete se convirtió en padrastro de Alexia, que su esposa había tenido durante un matrimonio anterior. El actor no es un chef experto, según admitió en unas declaraciones recogidas por People, pero se las apaña para dar de comer a sus hijas: “Soy un cocinero terrible, pero hago algunas cosas en casa. Me limito a la comida infantil y puedo preparar más cosas prácticas”.

El estadounidense contó que hay un plato que cocina a sus hijas y con el que ha conseguido que tomen más verduras: “Cocino pasta con mantequilla y brócoli al vapor. Se trata de tener suficiente comida saludable delante cada tres horas”. Según él, el truco para conseguir que las más jóvenes de la casa coman verduras es empezar a servírselas a una edad temprana: “Mi mujer y yo se lo enseñamos desde muy pequeñas y simplemente no conocen otra cosa. Por suerte, descubrí que a mis hijas les encanta el brócoli. Hay veces que no puedo conseguir que coman proteínas ni un trocito de pescado porque se vuelven locas con el brócoli”.

Además, Matt Damon confesó que a veces son sus hijas las que lo convencen para que él coma más verduras. El actor señaló que no le gusta el sabor de las coles de Bruselas y el de las coliflores: “Siempre fue difícil para mí… Pero crecí comiendo mucha ensalada. Mi madre hacía ensalada con cada comida, así que crecí pensando que así se come. Es un buen equilibrio que estoy intentando enseñar a mis propias hijas”.