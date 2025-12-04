El plato que Matt Damon cocina para sus hijas: así logró que coman más verduras
Isabella, Gia, Stella y Alexia son las cuatro hijas que Matt Damon tiene con Luciana Bozán
El actor admitió que es “un cocinero terrible”, pero prepara un sencillo plato con verduras en su casa
Matt Damon es padre de familia numerosa. La estrella de Hollywood conoció en un bar de Miami en 2003 a Luciana Bozán Barroso, una mujer argentina con la que se casó un par de años después y con lo que ha tenido tres hijas: Isabella, Gia y Stella. Además, el intérprete se convirtió en padrastro de Alexia, que su esposa había tenido durante un matrimonio anterior. El actor no es un chef experto, según admitió en unas declaraciones recogidas por People, pero se las apaña para dar de comer a sus hijas: “Soy un cocinero terrible, pero hago algunas cosas en casa. Me limito a la comida infantil y puedo preparar más cosas prácticas”.
El estadounidense contó que hay un plato que cocina a sus hijas y con el que ha conseguido que tomen más verduras: “Cocino pasta con mantequilla y brócoli al vapor. Se trata de tener suficiente comida saludable delante cada tres horas”. Según él, el truco para conseguir que las más jóvenes de la casa coman verduras es empezar a servírselas a una edad temprana: “Mi mujer y yo se lo enseñamos desde muy pequeñas y simplemente no conocen otra cosa. Por suerte, descubrí que a mis hijas les encanta el brócoli. Hay veces que no puedo conseguir que coman proteínas ni un trocito de pescado porque se vuelven locas con el brócoli”.
Además, Matt Damon confesó que a veces son sus hijas las que lo convencen para que él coma más verduras. El actor señaló que no le gusta el sabor de las coles de Bruselas y el de las coliflores: “Siempre fue difícil para mí… Pero crecí comiendo mucha ensalada. Mi madre hacía ensalada con cada comida, así que crecí pensando que así se come. Es un buen equilibrio que estoy intentando enseñar a mis propias hijas”.
La receta de pasta con mantequilla y brócoli
Ingredientes
- 150 gramos de brócoli congelado
- 200 gramos de macarrones (u otro tipo de pasta)
- 40 gramos de mantequilla
- Azúcar
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
Elaboración
Si quieres preparar un plato de pasta con mantequilla y brócoli como el que Matt Damon utiliza para que sus hijas coman más verduras, la marca Findus comparte una receta sencilla sobre la que indica que se puede hacer en cualquier época del año y con ingredientes muy versátiles: “Una elaboración sencilla, saludable y rica… Te resultará muy rápida”.
Paso a paso
El primer paso es hervir el brócoli sin descongelar durante 3 o 4 minutos en un recipiente con agua, un poco de sal y de azúcar.
Usa una segunda olla para empezar a hervir agua con un poco de sal y aceite de oliva virgen extra.
Baja el fuego del primer recipiente cuando veas que el brócoli empieza a hacerse.
Derrite la mantequilla sobre la verdura.
Espera unos 3 o 4 minutos para que los sabores del brócoli y la mantequilla queden bien mezclados.
Cuando el agua de la segunda olla entre en ebullición, más o menos 15 minutos después de ponerla en el fuego, vierte la pasta. Si no te convencen los macarrones, usa espaguetis o tu pasta favorita. La recomendación que viene con la receta es usar entre 100 y 150 gramos por comensal.
Mientras esperas a que la pasta se haga, retira del fuego el recipiente con el brócoli y la mantequilla para dejarlo reposar durante unos minutos.
Cuanto observes que la pasta está en su punto, escúrrela.
Mezcla la pasta con el brócoli y la mantequilla. ¡Listo para servir en un plato!