Uno de los grandes estrenos de cine en el verano de 2025 ha sido ‘F1: La película’, un drama ambientado en el mundo de la Fórmula 1 y que cuenta con Brad Pitt como protagonista. El estadounidense encarna a Sonny Hayes, un piloto que vuelve a un equipo de automovilismo 30 años después de un accidente que le causó graves lesiones y que marcó el fin de su carrera. Javier Bardem, Damson Idris y Kerry Condon forman parte del elenco de este largometraje, dirigido por Joseph Kosinski y en el que aparecen estrellas de la F1 como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz. En medio de la intensa campaña promocional de la película, los protagonistas y el director de la película visitaron México y se enfrentaron a un divertido reto culinario.

Los influencers gastronómicos Robe Grill e Isaías Espinoza, más conocido como Chef en proceso, los invitaron a participar en una competición que consistía en preparar el mejor taco mexicano. “Chicos, ¿quieren hacer unos tacos?”, dice Brad Pitt al inicio de un vídeo que se ha hecho viral. Él se unió a su compañera Kerry Condon para luchar en esta singular batalla frente a Damson Idris y Joseph Kosinski. “Vamos a ver quién del cast de ‘F1: La película’ cocina el mejor taco: Brad y Kerry contra Damson y Joe. ¿Están listos? ¡Vamos a competir!”, anunciaron los mencionados creadores de contenido, quienes ejercieron como coaches de los dos equipos.

Paso a paso: cómo hacer tacos mexicanos como Brad Pitt

El equipo de la película tuvo que “dar varias vueltas” para elaborar los tacos, haciendo un guiño a la temática del film. El primer paso o vuelta fue hacer las tortillas, para lo cual los invitados escogieron entre bolas de masa ya preparadas y de distintos colores. Las metieron en una prensa para conseguir que quedaran muy finas y después las pasaron por la sartén para cocinarlas, dándoles la vuelta con las manos y con mucho cuidado para no quemarse.

La temperatura subió en la segunda vuelta de la competición, en la que apareció el picante cuando los participantes tuvieron que hacer salsa de chiltepín. El chiltepín es un tipo de chile extremadamente picante que no verás a Brad Pitt comiendo. “Conozco mis límites y ese es uno de ellos”, argumentó para no probarlo. Sin embargo, Idris sí se atrevió a descubrir su sabor e intensidad, aunque terminó gritando. El exmarido de Angelina Jolie probó unos chicharrones posteriormente: “Claro que sí, como un campeón”.

La tercera vuelta en esta carrera de tacos fue “el trompo”, donde los invitados se vieron obligados a demostrar sus habilidades como taqueros. Les tocó cortar la carne en lonchas finas sacadas de una gran pieza que se asa girando, de manera similar a los kebabs. A Pitt se le cayó el trompo en un primer intento, pero se redimió después e incluso probó algún trozo de carne.

Los influencers sorprendieron a todos en la cuarta y última vuelta, con una parada en boxes en la que los mexicanos intercambiaron sus equipos y se dispusieron a montar los tacos. Los actores tuvieron que elegir las proporciones entre dos tipos de carne: pastor (carne de cerdo marinada) y sirloin (carne de solomillo de ternera).

“Dos tercios de pastor y un tercio de sirloin”, escogió Pitt. También incluyeron otros ingredientes, como salsa roja, salsa verde, cebolla morada y piña. Nadie quiso meter chapulines, que son insectos parecidos a los saltamontes y que en México se comen tostados. Tras probar el resultado final, los capitanes de la competición no pudieron decantarse por ningún equipo: “Tenemos un empate”.

Bebidas mexicanas para los actores de ‘F1’

En medio de la preparación de los tacos, Robe Grill e Isaías Espinoza sirvieron a los intérpretes y al director de ‘F1: La película’ dos bebidas muy populares en México. “¿Team horchata o team Jamaica?”, les preguntaron antes de ofrecerles agua de horchata y agua de Jamaica. El dúo formado por Brad Pitt y Kerry Condon confesó que prefería la horchata, al igual que Joseph Kosinski y Damson Idris. Este último comentó tras darle un trago a su vaso: “Está sensacional”.