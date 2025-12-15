7 comidas de Navidad en Madrid en restaurantes con dos o tres estrellas Michelin para familias exigentes
MadridLa Navidad es época de reencuentros y reuniones, normalmente alrededor de una mesa, lo que no está escrito en ningún lado es que esa mesa tenga que ser la de casa de alguien, porque parece una idea perfecta salir a comer fuera, y si puede ser en un restaurante con estrella Michelin, mucho mejor.
Esta es una forma sencilla de hacer todavía más especial una reunión que ya de por sí parece importante. No es que sea necesario tener una excusa para reservar mesa en estos establecimientos, pero si alguien la busca, juntarse para celebrar estas fechas parece la mejor. El mejor regalo navideño que pueden tener los amantes de la gastronomía, un regalo que en Madrid presenta numerosas opciones, distintos estilos y muchas ganas de seguir descubriendo lo que los mejores chefs de la capital tienen para ofrecer.
Hay quien tiene muy claro qué restaurante quiere probar, pero también hay otras personas que prefieren que sea otro el encargado de tomar la decisión, ya sea porque les gusta que les sorprendan o porque todas las opciones disponibles les resultan igualmente apetecibles. No es para menos, estamos hablando de propuestas que han conseguido dos o tres estrellas, algo que no solo no es nada sencillo, sino que se ha convertido en la mejor muestra de calidad, innovación, imaginación y, en muchos casos, vanguardia. Una forma de entender la cocina diferente, con personalidad propia y que cambia en función de la elección final.
Si buscas un restaurante de dos o tres estrellas Michelin al que poder ir en familia, para amantes de la gastronomía y que sea perfecto para esta época navideña, esta selección seguro que te pone las cosas más sencillas. Eso sí, asegúrate de reservar, porque es probable que sea la única manera de conseguir una mesa libre.
- Paco Roncero Restaurante. En la madrileña calle Alcalá espera al visitante esta propuesta de Paco Roncero, que cuenta con dos estrellas Michelin. Moderno y cosmopolita, su menú ofrece tradición e innovación a partes iguales, tiene diferentes opciones para escoger, algunas versiones más breves, otras acompañadas de los mejores vinos seleccionados con mimo, pero todas ellas hacen que la visita merezca la pena.
- Deessa. El restaurante del hotel Mandarin Oriental Ritz ha logrado alcanzar el estatus del que actualmente presume gracias al buen hacer del célebre chef Quique Dacosta y prueba de ello son las dos estrellas Michelin de las que disfruta. Tiene dos menús diferentes a escoger, ‘Histórico’ y ‘Contemporáneo’, y a estos se suma un tercero, ‘Cronos’, que solo está disponible algunos días y en algunas horas, ni fines de semana ni festivos.
- DSTAgE. Su ambiente industrial es su carta de presentación, una puerta a disfrutar de las propuestas del chef vitoriano Diego Guerrero. Paredes de ladrillo visto, cocina abierta al público y varios menús para escoger la versión que más te apetece descubrir. Un viaje gastronómico por el mundo, que apuesta por la fusión y que les ha servido para conseguir dos estrellas. Puedes sumarle el maridaje para una experiencia completa.
- Ramón Freixa Atelier. La casa de Ramón Freixa ofrece alta gastronomía de vanguardia, una experiencia casi personal, un ambiente íntimo que solo acoge a diez comensales por noche. La sensibilidad y la creatividad toman la forma de los diferentes platos que el cliente puede disfrutar. Cuenta con dos menús degustación que modifica según la estación y uno de ellos es completamente vegano. No sorprende que haya conseguido dos estrellas.
- Coque. Los hermanos Sandoval decidieron seguir con la tradición familiar, pero hacerlo a su manera, sin duda una gran decisión, porque les ha llevado hasta lo más alto. Situado en Marqués de Riscal, cambiaron la ubicación, pero no las ganas de convertir cada bocado en una experiencia. Su menú ‘Madrid’ ofrece una revisión de los platos tradicionales de la capital. También tienen menú vegano.
- Smoked Room. Este restaurante cuenta con el sello de Dani García, que gracias al talento y cuidado del chef, se ha convertido en sinónimo de calidad. Smoked Room se encuentra dentro de Leña Madrid y solo acepta 14 comensales por servicio. Su propuesta es “solo fuego, humo y alta cocina”, una opción diferente y atractiva para los que estén deseando probar la propuesta de este dos estrellas Michelin.
- DiverXO. El restaurante de David Muñoz es el único que cuenta con una tercera estrella en la capital y solo hay que escuchar al conocido chef hablando de su cocina para saber que, además de productos de calidad, vanguardia e innovación, lo que se puede encontrar en este restaurante es pasión por la comida. Cuenta con un único menú degustación, un viaje gastronómico por el mundo, con especial relevancia de la cocina asiática, pero sin despedirse por completo de los productos nacionales. Una opinión para los más atrevidos y también los más rápidos en reservar, porque encontrar mesa no es sencillo.