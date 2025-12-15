7 comidas de Navidad en Madrid en restaurantes con dos o tres estrellas Michelin para familias exigentes

Inés Gutiérrez 15 DIC 2025 - 11:00h.

MadridLa Navidad es época de reencuentros y reuniones, normalmente alrededor de una mesa, lo que no está escrito en ningún lado es que esa mesa tenga que ser la de casa de alguien, porque parece una idea perfecta salir a comer fuera, y si puede ser en un restaurante con estrella Michelin, mucho mejor.

Esta es una forma sencilla de hacer todavía más especial una reunión que ya de por sí parece importante. No es que sea necesario tener una excusa para reservar mesa en estos establecimientos, pero si alguien la busca, juntarse para celebrar estas fechas parece la mejor. El mejor regalo navideño que pueden tener los amantes de la gastronomía, un regalo que en Madrid presenta numerosas opciones, distintos estilos y muchas ganas de seguir descubriendo lo que los mejores chefs de la capital tienen para ofrecer.

Hay quien tiene muy claro qué restaurante quiere probar, pero también hay otras personas que prefieren que sea otro el encargado de tomar la decisión, ya sea porque les gusta que les sorprendan o porque todas las opciones disponibles les resultan igualmente apetecibles. No es para menos, estamos hablando de propuestas que han conseguido dos o tres estrellas, algo que no solo no es nada sencillo, sino que se ha convertido en la mejor muestra de calidad, innovación, imaginación y, en muchos casos, vanguardia. Una forma de entender la cocina diferente, con personalidad propia y que cambia en función de la elección final.

Si buscas un restaurante de dos o tres estrellas Michelin al que poder ir en familia, para amantes de la gastronomía y que sea perfecto para esta época navideña, esta selección seguro que te pone las cosas más sencillas. Eso sí, asegúrate de reservar, porque es probable que sea la única manera de conseguir una mesa libre.

Comidas de Navidad en Madrid en restaurantes con dos o tres estrellas Michelin para familias exigentes