El árbol de chocolate y hojaldre: la receta fácil para endulzar tus meriendas navideñas
Con hojaldre y crema de cacao puedes crear un perfecto árbol de Navidad de postre que le encantará a todos tus invitados
En Navidad parece que siempre hay que complicarse en la cocina. Hacer platos y postres que no siempre has preparado, con muchas elaboraciones que te tienen durante todo el día dentro de la cocina, lo que hace que al final no disfrutes del resultado tanto como deberías. Sin embargo, hay recetas igual de vistosas y ricas con las que puedes sorprender, también cuando hablamos de postres. Si tienes masa de hojaldre y crema de cacao puedes crear un dulce rico, bonito y que le va a gustar a todo el mundo.
Hacer un árbol de hojaldre relleno de chocolate no tiene complicación, como mucho la complejidad de crear la forma de las ramas, pero el resultado valdrá la pena. Y lo mejor de todo es que lo harás en poco tiempo, sin enredarte durante horas entre fogones.
Además, si tienes moldes de estrellas o de árboles de Navidad puedes aprovechar la masa sobrante para hacer la decoración de tu árbol y hacerlo más navideño aún. Si quieres saber cómo hacerlo y de qué manera enrollar las ramas, apunta bien los ingredientes que necesitas y el paso a paso de la receta que te damos a continuación para que te salga a la perfección.
Cómo hacer el árbol de Navidad de chocolate y hojaldre
Ingredientes
- 2 láminas de hojaldre
- Crema de cacao
- 1 huevo
- Azúcar glas
Elaboración
Rellena el hojaldre
Extiende sobre papel de cocina una lámina de hojaldre y sobre ella extiende una capa generosa de crema de la crema de cacao que más te guste y expándela uniformemente.
Tras ello, coloca la segunda lámina de hojaldre encima.
Da forma
A continuación, corta el hojaldre en forma de árbol, dejando también su tronco. En la zona de las ramas, crea cortes paralelos a cada lado simulando las ramas dejando un hueco sin corte en el centro para que haga de tronco.
Ahora retuerce cada una de las ramas como si fueran tirabuzones.
Con la masa que retiraste al hacer la forma del árbol, crea con moldes estrellas y otras formas para decorar tu árbol.
Hornea y decora
Pinta la superficie y las formas con huevo batido y hornea a unos 190ºC durante 15 minutos o hasta que veas que está cocinado.
Decora con las formas creadas, espolvoreando un poco de azúcar glas o con bolitas de colores.