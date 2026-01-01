Daniel Brito 01 ENE 2026 - 10:00h.

Con hojaldre y crema de cacao puedes crear un perfecto árbol de Navidad de postre que le encantará a todos tus invitados

Árbol de chocolate, matcha y arándanos: la receta para hacer un postre navideño rico y saludable

En Navidad parece que siempre hay que complicarse en la cocina. Hacer platos y postres que no siempre has preparado, con muchas elaboraciones que te tienen durante todo el día dentro de la cocina, lo que hace que al final no disfrutes del resultado tanto como deberías. Sin embargo, hay recetas igual de vistosas y ricas con las que puedes sorprender, también cuando hablamos de postres. Si tienes masa de hojaldre y crema de cacao puedes crear un dulce rico, bonito y que le va a gustar a todo el mundo.

Hacer un árbol de hojaldre relleno de chocolate no tiene complicación, como mucho la complejidad de crear la forma de las ramas, pero el resultado valdrá la pena. Y lo mejor de todo es que lo harás en poco tiempo, sin enredarte durante horas entre fogones.

Además, si tienes moldes de estrellas o de árboles de Navidad puedes aprovechar la masa sobrante para hacer la decoración de tu árbol y hacerlo más navideño aún. Si quieres saber cómo hacerlo y de qué manera enrollar las ramas, apunta bien los ingredientes que necesitas y el paso a paso de la receta que te damos a continuación para que te salga a la perfección.