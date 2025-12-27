Árbol de chocolate, matcha y arándanos: la receta para hacer un postre navideño rico y saludable
Con esta receta puedes hacer un postre navideño diferente y muy pintón que les va a encantar a todos y, lo mejor, estará de rechupete
La Navidad para muchos es sinónimo de comida. No solo hablamos de comidas y cenas copiosas, sino que también de que los postres van y vienen en bandejas durante estas semanas, lo que hace que muchos días terminemos con un gran empacho. Sin embargo, siempre se pueden hacer recetas alternativas, algo más ligeras y saludables, igual de ricas y dulces con las que poner la guida final a las comidas navideñas. Solo hay que echarle un poco de imaginación para idear postres bonitos, espectaculares y con mucho sabor, como este que traemos hoy que le va a encantar a niños y adultos.
La idea que te traemos la hace en redes sociales Lindsay Keosayian, donde muestra el paso a paso de este postre sencillo y muy pintón que solo con su aspecto va a llamar la atención de todos los comensales: un árbol de navidad hecho con arándanos, chocolate blanco, matcha y decorado con unas fresas que harán de bolas navideñas para darle el toque de color.
Lo bueno de esta receta es que te saldrá un postre riquísimo, saludable y con un toque crujiente espectacular gracias a la capa de chocolate endurecida tras el congelado. Si quieres hacer esta receta, ve tomando apuntes de los ingredientes que necesitas que te contamos el paso a paso para que te quede un árbol de lo más delicioso.
Cómo hacer el árbol de Navidad de arándanos y matcha
Ingredientes
- 2 tazas de arándanos frescos
- ½ taza de chocolate blanco
- 1 cucharadita de matcha en polvo
- 1 cucharada de pepitas de chocolate negro
- 3 fresas picadas
- Coco rallado al gusto
Elaboración
El paso a paso del árbol
Cubre una bandeja de horno con papel para hornear y sujétalo con la ayuda de unas pinzas para que no se mueva.
Coloca los arándanos en forma de árbol de Navidad (también el tronco).
Derrite el chocolate blanco y posteriormente añade la cucharada de matcha y mezcla todo bien hasta conseguir la textura y el color deseado.
Vierte la mezcla sobre la parte de arándanos que forman el árbol y extiende bien con cuidado.
Derrite las pepitas de chocolate negro y haz lo mismo en la zona del tronco.
Pica las fresas y colócalas sobre el árbol como si fuesen bolas de Navidad.
Añade coco rallado por encima como si fuese nieve.
Deja congelar unos 45 minutos y luego saca, corta y disfruta de este postre.