Daniel Brito 27 DIC 2025 - 10:00h.

Con esta receta puedes hacer un postre navideño diferente y muy pintón que les va a encantar a todos y, lo mejor, estará de rechupete

La Navidad para muchos es sinónimo de comida. No solo hablamos de comidas y cenas copiosas, sino que también de que los postres van y vienen en bandejas durante estas semanas, lo que hace que muchos días terminemos con un gran empacho. Sin embargo, siempre se pueden hacer recetas alternativas, algo más ligeras y saludables, igual de ricas y dulces con las que poner la guida final a las comidas navideñas. Solo hay que echarle un poco de imaginación para idear postres bonitos, espectaculares y con mucho sabor, como este que traemos hoy que le va a encantar a niños y adultos.

La idea que te traemos la hace en redes sociales Lindsay Keosayian, donde muestra el paso a paso de este postre sencillo y muy pintón que solo con su aspecto va a llamar la atención de todos los comensales: un árbol de navidad hecho con arándanos, chocolate blanco, matcha y decorado con unas fresas que harán de bolas navideñas para darle el toque de color.

Lo bueno de esta receta es que te saldrá un postre riquísimo, saludable y con un toque crujiente espectacular gracias a la capa de chocolate endurecida tras el congelado. Si quieres hacer esta receta, ve tomando apuntes de los ingredientes que necesitas que te contamos el paso a paso para que te quede un árbol de lo más delicioso.