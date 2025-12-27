Logo de GastroGastro
Recetas
Postres fáciles

Árbol de chocolate, matcha y arándanos: la receta para hacer un postre navideño rico y saludable

Cómo hacer el árbol de Navidad de arándanos y matcha
El árbol de Navidad de arándanos y matcha. Instagram @lindsay.keosayian
Compartir

La Navidad para muchos es sinónimo de comida. No solo hablamos de comidas y cenas copiosas, sino que también de que los postres van y vienen en bandejas durante estas semanas, lo que hace que muchos días terminemos con un gran empacho. Sin embargo, siempre se pueden hacer recetas alternativas, algo más ligeras y saludables, igual de ricas y dulces con las que poner la guida final a las comidas navideñas. Solo hay que echarle un poco de imaginación para idear postres bonitos, espectaculares y con mucho sabor, como este que traemos hoy que le va a encantar a niños y adultos.

La idea que te traemos la hace en redes sociales Lindsay Keosayian, donde muestra el paso a paso de este postre sencillo y muy pintón que solo con su aspecto va a llamar la atención de todos los comensales: un árbol de navidad hecho con arándanos, chocolate blanco, matcha y decorado con unas fresas que harán de bolas navideñas para darle el toque de color.

PUEDE INTERESARTE

Lo bueno de esta receta es que te saldrá un postre riquísimo, saludable y con un toque crujiente espectacular gracias a la capa de chocolate endurecida tras el congelado. Si quieres hacer esta receta, ve tomando apuntes de los ingredientes que necesitas que te contamos el paso a paso para que te quede un árbol de lo más delicioso.

PUEDE INTERESARTE

Cómo hacer el árbol de Navidad de arándanos y matcha

Personas6 pax.
Tiempo1 h. 15 min.
DificultadBaja

Ingredientes

  • 2 tazas de arándanos frescos
  • ½ taza de chocolate blanco
  • 1 cucharadita de matcha en polvo
  • 1 cucharada de pepitas de chocolate negro
  • 3 fresas picadas
  • Coco rallado al gusto

Elaboración

  1. El paso a paso del árbol

    Cubre una bandeja de horno con papel para hornear y sujétalo con la ayuda de unas pinzas para que no se mueva.

    Coloca los arándanos en forma de árbol de Navidad (también el tronco).

    Derrite el chocolate blanco y posteriormente añade la cucharada de matcha y mezcla todo bien hasta conseguir la textura y el color deseado.

    Vierte la mezcla sobre la parte de arándanos que forman el árbol y extiende bien con cuidado.

    Derrite las pepitas de chocolate negro y haz lo mismo en la zona del tronco.

    Pica las fresas y colócalas sobre el árbol como si fuesen bolas de Navidad.

    Añade coco rallado por encima como si fuese nieve.

    Deja congelar unos 45 minutos y luego saca, corta y disfruta de este postre.
Temas