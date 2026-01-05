Caldo de huesos: la receta de cocción lenta llena de nutrientes perfecta para el invierno

Ana Valverde 05 ENE 2026 - 08:00h.

Para volver a la normalidad alimentaria tras la Navidad nada mejor que un buen caldo de huesos de cocción lenta e ideal para los días más invernales

Ante la noche la mañana de Reyes, llega el fin de la Navidad. Semanas de locuras y de más comida de la cuenta entre almuerzos de amigos y cenas familiares, además de más de un desayuno y merienda copiosa entre roscones, turrones y polvorones. Ahora, después de comidas demasiado pesadas, toca empezar a cambiar la alimentación para eliminar ese exceso calórico navideño y volver a una buena alimentación tras las fiestas, y para ello un buen caldo es una de las mejores opciones, más aún si haces uno de huesos.

Esa es la receta que ofrece hoy Ana Valverde en un nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’, donde enseña cómo hace ella el caldo de huesos, que lleva muchas horas de cocción con las que logra un resultado sabroso, lleno de colágeno e ideal para estas semanas de frío invernal.

En el vídeo Ana Valverde da el paso a paso para que puedas hacer tu propio caldo de huesos en casa, para lo que es necesario una buena visita a la carnicería para obtener las piezas para tu caldo. Además, ella le añade una pieza de alga kombu que, aunque dice que es opcional, es recomendable, ya que aporta un extra de minerales al caldo.

Cómo hacer el caldo de huesos Personas 4 pax. Dificultad Media Ingredientes 750 - 1500 gramos de huesos (rodilla, espinazo, carcasa de pollo o pavo, tuétano)

Agua filtrada fría

2 cucharadas soperas de vinagre de manzana

Vegetales para caldo: nabo, chirivía, zanahoria, puerro, col… lo que tengas

Una pieza de aproximadamente 3 cm x 3 cm de alga kombu (opcional, pero recomendada por su extra de minerales) Elaboración El paso a paso La primera parte es opcional, pero recomendable: asar los huesos a 200º durante alrededor de 45 minutos hasta que estén tostados. Pon los huesos en la olla lenta junto con el vinagre y el alga. Añade agua filtrada hasta unos dedos por debajo de la parte superior de tu olla. Enciéndela y selecciona el programa Low a 24 horas. Durante las primeras horas de cocción es posible que tengas que desespumar el caldo. Si no asas los huesos te olvidas de este paso, sino será importante blanquearlos antes para evitar que te espume demasiado. Añadir las verduras previamente lavadas y cortadas en las 3-4 últimas horas. Cuando el caldo haya terminado de cocinar, filtrar a través de un colador de malla fina. Enfría el caldo y posteriormente guárdalo en la nevera. En unas horas, el caldo debe haber gelatinizado y obtendrás la grasa sólida en la superficie. Desechar con una cuchara. Y no tires la carne ni las verduras porque puedes hacerte unos canelones o berenjena rellena con ella.

Cremas de marisco

Si aún tienes marisco de las navidades congelado en casa, puedes hacer una buena crema de marisco para cualquier día que hace de una forma muy sencilla. En el vídeo Ana Valverde te da todos los detalles del paso a paso y el listado de ingredientes para comer el marisco de una forma más adecuada para el invierno.