El afamado cocinero muestra a unos amigos cómo prepara la paella valenciana tradicional, para la que no utiliza caldo, sino agua infusionada en romero

Cómo hacer una paella valenciana, aunque parezca simple, es algo de lo más complicado y para lo que hay que seguir la receta tradicional paso a paso para no convertirla en otro tipo de paella. Y eso lo sabe bien el chef José Andrés, que ha enseñado a unos amigos estadounidenses también cocineros a hacerla paso a paso con algunos trucos clave. Eso sí, el asturiano afincado en Estados Unidos bromea con ellos ante la polémica que siempre existe y les advierte que es mejor no hacerla en casa: “Ve a un restaurante, es demasiado difícil”.

El afamado cocinero ha bromeado con el hecho de que los valencianos sean tan estrictos con que su paella se haga siempre siguiendo la receta tradicional, sin cambios. “Amo a los valencianos, aunque son un poco intensos. Si haces una paella que no sigue las recetas tradicionales, no lo subas a redes sociales o toda Valencia irá a por ti. No publiques una foto de tu paella si no sigues las indicaciones de una paella tradicional, hazme caso”, ha dicho entre risas.

Los ingredientes que utiliza José Andrés

Ya después de las risas, el chef ha mostrado a sus amigos en su cocina de Jaleo, uno de sus restaurantes en Las Vegas, cómo preparar la auténtica paella valenciana paso a paso, y para ello lo primero es tener todos los ingredientes a mano. El chef utiliza: carne de conejo y de pollo, judías verdes, garrofó ya cocido, alcachofas, tomate natural (rallado o triturado), arroz, azafrán, agua, romero y aceite de oliva.

El paso a paso para que salga perfecta

De esta manera, José Andrés empieza su receta sofriendo en aceite de oliva la carne, incluidos los hígados, de esta manera se consigue un fondo mucho más sabroso para empezar a añadir las verduras. Primero las judías verdes y luego el garrofó ya cocido. Cuando estos empiezan a estar más o menos cocinados, es el momento de echar las alcachofas y, seguidamente, el tomate rallado o triturado junto a un poco de azafrán.

Cuando ya todo está cocinado, no añade caldo, sino agua y unas ramas de romero para que todo infusione, dejando hervir unos tres minutos antes de retirar el romero, no más tiempo, para luego añadir el arroz. “La paella no va de ingredientes, sino del sabor de los ingredientes y que el arroz absorbe como una esponja”, les explica a sus compañeros.

“No puede ser más simple y humilde”, comenta tras ver el resultado de su paella ya reposada e hincarle el diente desde el primer momento, quemándose el paladar por las ansias.